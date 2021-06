Rossi z lučjo v tunelu: Po Mugellu se začenja zame nova sezona

Vse dogajanje in akcije na stezi v Mugellu so ostali v senci tragičnega sobotnega dogodka v kvalifikacijah razreda motoGP. Komaj 19-letni Jason Dupasquier je pri padcu in po tem, ko je vanj še trčil eden od tekmecev, dobil tako hude poškodbe glave, da je v bolnišnici v Firencah umrl.

"Ob takšnih tragedijah se vedno znova vprašaš, če je sta šport in dirkanje sploh pomembna. Ko ugasne mlado življenje, se svet ustavi. Tudi v Mugellu je bilo tako. A v isti sapi je treba vedeti, da je treba živeti naprej," se je zaCorriere Dello Sport spomnil tragedije na šesti dirki sezoneValentino Rossi. Po smrti mladega Švicarja so se v vodstvu tekmovanja odločili, da program vseeno izpeljejo po predvidenem urniku. Pred začetkom vsake dirke so se nesrečnega dirkača njegovi sotekmovalci spomnili z minuto molka. Tudi po dirki so bili odzivi večinoma povezani z njim, vsi zmagovalci so zmage posvetili njemu in izrazili sožalje njegovi družini."Jason bo vedno z nami," je še dodal legendarni Italijan, ki je v Mugellu po dobri predstavi prišel med prvo deseterico."Po Mugellu je okus v ustih precej boljši kot po na zadnjih dirkah, kjer smo tavali v ozadju. Odlično sem se počutil na dirkalniku in iz kroga v krog sem bil bolj siguren," je še dodal 42-letni dirkač poltovarniške Yamahe.