Rossi začel s pripravami na ključno (in morda zadnjo) sezono

Že prva testiranja in dirke novega leta 2020 naj bi pomembno vplivale na odločitev Valentina Rossija , ki se bo v novo sezono motoGP podal z 41 leti. Devetkratni svetovni prvak je v lovu na okrogli deseti naslov v zadnjih sezonah močno popustil in bil "statist" katalonskemu nasledniku Marcu Marquezu , ki bi se lahko že letos na večni lestvici izenačil z legendarnim Italijanom.

"Situacija spominja na tisto, ki jo je prestal pred zadnjim podpisom nove pogodbe leta 2018, a zdaj proti njemu 'igra' tudi čas, saj je razlika v primerjavi z najmlajšimi nadobudneži, ki prihajajo v motoGP, vedno večja. Želijo si tako uspešne kariere, kakršna je bila njegova, čeprav je glede ambicij z njimi povsem izenačen," je o Italijanu na svoji spletni strani zapisal madridski športni časnikAS.

Pripravljen, da spet zablesti

Dodajajo, da Rossi "iz leta v leto dokazuje", da ima še vedno veliko željo po izboljšavah. Prav tako vsako leto trenira z vzhajajočimi talenti motociklizma, na svojem slavnem ranču pa se rad preizkusi tudi na peščeni podlagi. Z nekaterimi dirkači svoje akademije je Rossi po povratku s počitnic že odprl letošnje priprave, AS pa poroča, da je motocikel tovarniške ekipe Yamahe zdaj "na ravni najboljših" in da Rossija še vedno izjemno motivira "tekmovanje z najboljšimi na svetu".

Prva resna preizkušnja pripravljenosti prihaja že 7. februarja v Maleziji, kjer bodo na sporedu prva testiranja novega leta, Rossi pa bo z ekipo Monster Energy Yamaha le dan prej opravil z uradno predstavitvijo ekipe oziroma motocikla.

"Maverick (Vinales) in (Fabio) Quartararo sta že v minuli sezoni pokazala, da so lahko uspešni, zdaj pa čakajo le še na to, da bi uspelo tudi njihovi zvezdi. Ta pa je, kot vedno, pripravljena, da vnovič zablesti," še poroča AS.