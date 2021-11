Rossi zadovoljen, da je v slovo pomahal med deseterico: Uspela mi je najboljša dirka sezone

"Ampak na koncu je vse bilo odlično. Od četrtka sem zelo užival. Dobil sem veliko presenečenj. Da so dirkači iz moje akademije nosili čelade, s katerimi sem osvajal naslove, je bilo izvrstno. Od vseh v karavani sem dobil ogromno vedrih sporočil, spoštovanja, lepih želja. Tudi vsem dirkačem se moram zahvaliti. Res so mi pripravili lep konec tedna," se je na novinarski konferenci po dirki zahvalil vsem vpletenim, ki so poskrbeli, da bo zadnji dirkaški vikend kariere ohranil v lepem spominu.

Po 26 letih, 432 dirkah, 115 zmagah in 235 stopničkah se je Valentino Rossi od dirkaške karavane poslovil z desetim mestom, s čimer je izenačil svoj drugi najboljši izid sezone, le na VN Avstrije je bil osmi. "To je bil zares poseben konec tedna, nisem pričakoval, da se bo tako odvil. Bil sem nekoliko zaskrbljen, ker sem o tej dirki razmišljal že dolgo časa. Nisem vedel, kako se bom počutil. Nisem vedel, ali bom sploh lahko osredotočen na dogajanje na stezi," je o pomislekih, s katerimi se je soočal pred dirko, povedal 42-letni Italijan.

"Že v soboto sem vozil dobro, v nedeljo pa mi je uspelo priti med najboljših deset, kar pomeni, da sem svojo dolgo kariero sklenil med desetimi najboljšimi na svetu. To mi pomeni ogromno. O tem bom še dolgo govoril. Zato se počutim odlično. Še posebej, ker smo po dirki imeli pravo zabavo. Počutil sem se, kot da bi osvojil naslov prvaka. Nikoli ne bom pozabil tega trenutka," je bil z doseženim zadovoljen Rossi.

Valencio bo odslej imel v lepšem spominu

"The Doctor" na dirkališče v Valencii nima najlepših spominov, saj je prav tu v letih 2006 in 2015 na zadnji dirkalni dan sezone ostal brez naslova prvaka. Tokrat pa mu je, kot je povedal, uspela celo najboljša dirka sezone: "Po Portugalskem sem si rekel, da moram nujno priti do rezultata, ker je to moja zadnja dirka na zame najslabši stezi. Nisem si želel priti zadnji v cilj. Zato je ta rezultat še toliko bolj pozitiven. Mislim, da mi je uspela celo najboljša dirka sezone."

"Bil sem motiviran, kot da bi šlo za naslov prvaka. Zavedal sem se, kako pomembna dirka je pred menoj, saj je ne bom nikoli pozabil. Ni bilo lahko, že ves teden je bilo na meni veliko pritiska. Imel sem ogromno drugih obveznosti, a moral sem se osredotočiti predvsem na stezo, saj sem navsezadnje še vedno dirkač," je bil zadovoljen, ker je z njega padlo ogromno pritiska.

"Če potegnem črto, je bil zame odličen dan, poln čustev. Vozil sem dobro. Nisem si privoščil niti ene napake in od začetka do konca sem dal maksimum."