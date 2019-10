Redko videno letos: Rossi zadovoljen, Marquez malce manj

"Skušali smo privarčevati nekaj časa, da bi napadli na koncu treninga, saj je napoved za soboto zelo slaba," je petkovo taktiko opisal Valentino Rossi . "Na žalost smo imeli na prvem treningu težave z zavorami, tako da smo morali pnevmatike namestiti na drugi motocikel, ki ima malce drugače prednastavitve," je nadaljeval 40-letni Italijan. "Toda na koncu sem mi je uspelo odvoziti hiter krog le 10 sekund pred iztekom časa. Uspel mi je dober krog in sem med najboljšimi desetimi, kar je zelo pomembno, saj kaže, da bo v soboto vreme slabo," je potarnal Rossi.

Marquez: Malce slabši dan v pisarni

Malce manj zadovoljen kot Rossi je bil Marc Marquez, ki se je na stezo sicer podal zelo samozavesten. "Lepo je bilo znova sesti na motocikel, to sem storil z nekaj dodatne samozavesti, toda takoj – že v prvem krogu – sem dobil manjše opozorilo (zdrs, op. p.). Tako da smo se vrnili k običajnemu, a danes ni bil najboljši dan za nas, saj nam je manjkalo par stvari," je novinarjem v Motegiju uvodoma povedal Marquez. "Še posebej drugi trening ni bil naš najboljši v sezoni, toda kakor koli že, opravili smo odlično delo. Treba je vedeti, da to ni najboljša steza za nas, toda zraven smo, zdaj pa moramo delati na ritmu," je obrazložil Marquez. "Spremenili smo malce težišče motocikla, čeprav smo imeli težave z razumevanjem gum in tukaj imamo največji vprašaj, tako da upajmo, da bo v soboto vreme lepo," je zaključil Marquez. A če se vremenoslovci niso ušteli, potem bo sobota deževna, medtem ko bo v nedeljo suho vreme.