Rossi: Zadovoljen s testiranji, a najhitrejši so daleč pred mano

Yamaha je v svetovnem prvenstvu v motociklizmu začela sodelovati leta 1961, kar pomeni, da bodo Japonci v tej sezoni praznovali 60 let dirkanja v SP. Do zdaj so zbrali skupno kar 511 zmag na dirkah, 38 naslovov prvaka med posamezniki in 37 med konstruktorji. Nekaj jih je, seveda dosegel tudi legendarni Valentino Rossi, ki pa bo (najmanj) naslednjo sezono dirkal za drugo Yamahino moštvo. Glavna aduta te japonske ekipe sta Maverick Vinales inFabio Quartararo, a tudi člana poltovarniške ekipe Petronas Yamaha Valentino Rossiin Franco Morbudellinameravata mešati štrene najboljšim skozi sezono in se vključiti na vsaki dirki v boj za najvišja mesta. V lanski sezoni je to, tudi z dvema doseženima zmagama in končnim drugim mestom v skupnem seštevku, Morbidelliju to že uspelo, po podobnih stopinjah pa želi iti tudi veteran Rossi, ki pa mu na začetku avanture s Petronasom ne cedita med in mleko. "S testiranji v Katarju nisem in ne morem biti povsem zadovoljen," je za Corriere Dello Sportnemudoma priznal 41-letni dirkač iz Tavullie, ki pa komaj čaka, da se vse skupaj konec meseca z dvema zaporednima dirkama v Dohi, tudi začne.