Rossi zadovoljen z rezultatom sezone: Odločitev, da nisem šel v bokse, je bila pravilna

"Odločil sem se, da ne bom šel v bokse, ker je bilo do konca le še pet krogov. Sprejel sem pravo odločitev, saj sem s tem pridobil kar nekaj mest," je po dirki pojasnjeval Rossi, ki je štartal z 18. mesta. "Običajno dirke ne bi končal na suhih gumah, a tokrat je bilo drugače. Če bi šel v bokse, bi izgubil vsaj minuto. Poleg tega je bilo sprva mokro zgolj na tretjem in šestem zavoju, zato sem lahko dirkal normalno."

42-letnik, ki je pred časom naznanil, da se po koncu sezone poslavlja od elitnega razreda, je bil dva kroga pred koncem na tretjem mestu. Do cilja pa mu v skupini s še nekaterimi dirkači, ki se niso odločili za menjavo motocikla ( Aleix Espargaro , Iker Lecuona in Luca Marini ), ni uspelo obdržati visoke pozicije.

"Pred koncem sem se znašel celo na stopničkah, zato je bilo izjemno vznemirljivo. A žal je v zadnjih dveh krogih preveč deževalo. Motocikel se je vrtel v vsakem ovinku, takoj bi lahko naredil napako, zato sem moral biti previden," je dodal Rossi.

To je bila zanj po domači dirki v Mugellu šele druga uvrstitev med najboljših deset v tej sezoni. "Dober rezultat in kar nekaj točk, kar je še toliko bolj pomembno, ker zadnji tedni za nas niso bili enostavni. Domov se vračamo s solidno dirko in kar nekaj točkami, lahko smo zadovoljni," je zaključil "The Doctor".