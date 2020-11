Rossi na robu z živci: Nisem se niti jezil, smejal sem se

Dvojni program v Valenciji se nadaljuje že ta konec tedna, ko bo med 13. in 15. novembrom na sporedu VN Valencije s predzadnjimi dirkami sezone v razredih motoGP, moto2 in moto3. S prenosi na VOYO začnemo v petek dopoldne, bodite z nami!

"Ko se je motocikel ustavil, se nisem niti jezil, začel sem se smejati. Rekli so mi, da je to težava, kakršne ni bilo že 12 let," je sarkastično dejal Rossi.

"Osebno je bila to škoda, saj sem potreboval celotno dirko, da bi si nabral kilometre. A motocikel se je ustavil zaradi težav z elektroniko. Ni šlo za okvaro pogonskega agregata," je po dirki izjavil Rossi, ki je bil v zadnjih letih pogosto kritičen do "strojne opreme" na tovarniški yamahi.

Stara zgodba

Za Rossijem je nasploh sezona za pozabo. V letu, ko bo tudi zapustil tovarniško ekipo Monster Energy Yamaha in se preselil na (prav tako tovarniški) motocikel sestrske Petronas Yamaha SRT, je predčasno končal kar pet dirk zaradi okvar oziroma padcev, zaradi okužbe z novim koronavirusom pa ga seveda ni bilo niti na zadnjih dveh dirkah v Alcanizu.

"Situacija ni lahka, ker se zdi, da se ne moremo spoprijateljiti z delovanjem gum. Pred dvema tednoma je Franco (Morbidelli) zmagal, tu pa smo bili zelo slabi. Poleg tega imamo težave z zanesljivostjo motocikla," je nadaljeval Rossi.

"Res je, da se je to že dogajalo: da dobro začnemo sezono, nato pa jo tekmeci zaključijo veliko bolje. Yamahi sem vedno govoril, da je pogonski agregat velika težava. Smo najpočasnejši na ravninah, poleg tega pa imamo težave z zanesljivostjo. Ali pa pogonski agregat ni dovolj dober in se pokvari. Običajno imaš eno ali drugo težavo, a mi imamo obe. Poleg tega imajo zdaj ostali motocikli milejši karakter."

'Zamrznitev razvoja ne sme biti izgovor'

Rossi je prepričan, da bi lahko kljub trenutni "zamrznitvi" razvoja motociklov, za kar se je vodstvo tekmovanja odločilo zaradi pandemije novega koronavirusa, Yamaha storila veliko več za iskanje izboljšav. Kot primer je dal pogonski agregat Suzukija, čigar tovarniško moštvo SUZUKI ECSTAR ima v Joanu Miru inAlexu Rinsu celo glavna kandidata za presenetljivi naslov prvaka. Majorčan in Katalonec sta minuli konec tedna v Valenciji proslavljala tudi dvojno zmago.

"Razvoj je 'zamrznjen', a to ne sme biti izgovor. V motoGP lahko storiš veliko reči, da bi izboljšal motocikel z elementi, ki ga obdajajo. Z elektroniko, izpuhi in tako naprej,"je še povedal Rossi, ki je brez uvrstitve ostal na zadnjih šestih dirkah in je z 58 točkami padel vse do 15. mesta v skupnem seštevku.

"Če bi Yamaha delala dobro, potem verjamem, da bi lahko izboljšali motocikel kljub 'zamrznitvi'. Veliko let se je govorilo, da je težava Yamahe pogonski agregat s štirimi cilindri v vrsti, toda takšnega ima tudi Suzuki,"je sklenil 41-letni Italijan.