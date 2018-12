Rossi zmagal na ranču in se pošalil: S tem prvim mestom sem rešil sezono!

Zadnja zmaga Valentina Rossijav elitnem motociklističnem razredu ima že kar dolgo brado. Devetkratni svetovni prvak je namreč nazadnje slavil v sezoni 2017, ko je konkurenco pokoril na dirki v nizozemskem Assnu. V letošnji sezoni pa mu ni uspelo stopiti na najvišjo stopničko, čeprav je na zadnjih dveh dirkah sezone v Sepangu in Valencii pokazal občutno boljšo formo, a so ga na koncu od boja za zmago oddaljile lastne napake in padci. Tako se mu je prvič v karieri zgodilo, da je z yamaho ostal brez ene same zmage v sezoni, skupno pa se mu je v elitnem razredu to zgodilo tretjič, prejšnji dve sušni sezoni sta se mu pripetili, ko je bil še dirkač moštva Ducati. Kljub slabši sezoni, je izkušeni Italijan v prvenstvu končal na tretjem mestu in nikakor ni izgubil motivacije in energije za dirkanje tudi za prihajajoče sezone med elito.

Rossi in dirkanje sta enostavno dva nerazdružljiva pojma. Legendarni Italijan se nikakor ne more oddaljiti od najrazličnejših dirkaških stez tudi takrat, ko je sezona motoGP v zimskem spancu. Tako je za zaključek letošnje sezone na svojem ranču VR46 v Tavulliji znova organiziral dirko 100 kilometrov prvakov. Na druženju ni manjkalo zvenečih imen. Prisotni so tako bili nekdanji prvak razreda moto2 Franco Morbidelli, ki je tudi prvi član slovite akademije VR46, ki je uspel pokriti motociklistični svet. Rossiju so se pridružili še brat Luca Marini, Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri in še številni drugi dirkači. Zmage pa sta se na letošnji različici razveselila Rossi in Morbidelli. Franco je tako ubranil lansko zmago, ko je prvo mesto osvojil v paru s Pasinijem, Rossi pa je nadgradil lansko drugo mesto, ki ga je osvojil v paru z bratom Marinijem. Treba je poudariti, da to ni bila dirka s cestnimi motocikli, ampak s supermoto motocikli po vzoru ameriških 'dirt track' dirk. Skozi leto dirkači z Rossijeve akademije, kot tudi dirkaški doktor sam, ves čas trenirajo na teh motociklih in se s tem še dodatno pripravljajo na zahtevne dirke v svetovnem motociklističnem prvenstvu.