Rossi: Res je, da sem star, toda tudi lani in pred petimi leti sem bil star

"Zmagal sem 89 dirk v kraljevem razredu. Nisem tako zelo slab. Tako da bi lahko živel s tem, če ostanem pri številki 89," se je pošalil dirkaški Doktor."Toda ne predajamo se. Res je, da sem star, toda tudi lani sem bil star, pa tudi pred petimi leti sem prav tako že bil star," besede Rossija še prenašacrash.net. Italijan, ki je v zadnjih petih letih zmagal na devetih dirkah, v sezoni 2015 pa je prav na zadnji dirki v Valencii izgubil boj za naslov z Marquezom, bo pri svojih 40 letih skušal postati šele četrti dirkač v zgodovini, ki bi se povzpel na najvišjo stopničko v elitnem razredu. Nazadnje je to uspelo Jacku Finlayju leta 1977. Kar Rossija lahko skrbi, je to, da je sezono začel kot najboljši dirkač Yamahe, na zadnjih dirkah pa sta ga zasenčila dva dirkača Yamahe, in sicer moštveni kolega Maverick Vinales ter Fabio Quartararo v poltovarniški ekipi.

Sušno obdobje brez zmage Rossija traja že 36 dirk. "Zagotovo mi niz brez zmag (nazadnje je na najvišjo stopničko stopil pred več kot dvema letoma v Assenu, op. p.), toda to se mi je v karieri že zgodilo in uspel sem se vrniti," je po zadnji dirki na Sachsenringu, kjer je z osmim mestom prekinil niz treh zaporednih odstopov, povedal Rossi. Ta na večni lestvici v elitnem razredu še vedno vodi po številu zmag (89). Sledi legendarni Italijan Giacomo Agostini z 68 zmagami, aktualni svetovni prvak Marc Marquez pa jih ima 49.

Jarvis: MotoGP je pripravljen na Rossijevo upokojitev

Rossi šteje že 40 pomladi in ker je njegova upokojitev vse bliže, se mora s takšnimi vprašanji soočati tudi Rossijev moštveni šef Lin Jarvis. Ta je sicer pred časom dejal, da bo, dokler bo član ekipe, Rossi Yamahin vodja. "Če je motoGP pripravljen, da preživi upokojitev Rossija? Mislim da. Vsakič ko se kakšen šampion športa upokoji, ima to takojšnji učinek. Na primer: v primeru tragičnega primera Ayrtona Senne, se je formula 1 nadaljevala in preživela. Tako kot je to znova preživela, ko se je upokojil Michael Schumacher," je povedal Jarvis.

"Če greš v katero koli okolico kakšnega dirkališča v tem trenutku in prešteješ količino rumenih majic, bi si lahko mislil, da se bo udeležba spustila za 50 ali 60 odstotkov, ko bo Valetino odšel iz motoGP. Toda mislim, da temu ne bo tako. V motoGP je kvaliteta dirk zdaj zelo visoka. Imamo šest proizvajalcev, v delo katerih so vpeta zelo močna podjetja. Zato se bo ta šport nadaljeval," je prepričan Jarvis. Ta dodaja, da bodo Rossija po slovesu pogrešali. "Ko bo nehal, ga bomo pogrešali? Zagotovo, nedvomno. Toda življenje se bo nadaljevalo in mislim, da bo Rossi ostal vpet v ta šport. Ne bo prisoten na vseh dirkah, toda ostal bo zvest znamki, ima svojo ekipo," je v pogovoru za Autosportše razložil Jarvis.