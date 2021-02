Rossi: Zmagovati dirke je težak posel, saj je raven dirkačev zelo visoka

"V zadnjih letih sem imel vsaj tri priložnosti, toda vsakič sem za mišjo dlako ostal brez zmage," je v pogovoru za Corriere della Sera pojasnil dirkaški Doktor. Rossi bo v novi sezono vozil za ekipo Petronas Yamahe in spremenil barve, ki smo jih bili vajeni v zadnjih osmih sezonah. Poleg tega bo sezona 2021 zanj posebna tudi zaradi tega, ker se mu bo v elitnem razredu pridružil polbrat Luca Marini (Esponsorama Racing). "Različna sva si. On je denimo zelo resna oseba. Včasih se zdi, kot da je on edini 40-letnik v družini," se je Rossi pošalil na račun mlajšega polbrata. Ta šteje vsega 23 let. Med njima je kar 18 let razlike. "Prijeten fant je, izjemno talentiran, vedno je verjel vase. Pričakujem, da mu bo šlo zelo dobro, čeprav bo potreboval nekaj časa, da se nauči voziti Ducatijev motocikel," je še podčrtal Rossi.

Italijan je spregovoril tudi o daljši odsotnosti Marca Marqueza, ki je zaznamovala preteklo sezono, pa tudi začetek letošnje. "Mislim, da si je Marquez prezgodaj po prvi operaciji želel spet dirkati, in ne razumem, kako so dopustili, da se je to zgodilo,"je dolgo odsotnost Katalonca, ki je bila posledica prehitre vrnitve na motor, pokomentiral Rossi. Na vprašanje, ali je dobro vedeti, da Marqueza, s katerim sta v preteklosti že imela kar precej nesoglasij, ni v karavani, je Italijan odgovoril: "Hahaha … Tukaj potrebujemo diplomatski odgovor: zelo mi je žal, da Marquez trenutno ne more dirkati. Če se bo pozdravil, česar trenutno nihče ne ve, niti on sam, bo tako močan kot prej. Toda Marquez ni bil najmočnejši nasprotnik, kar sem jih spoznal."

Zamera do Marqueza ni pozabljena

Rossi, ki v zadnjih sezonah ni imel ravno veliko neposrednih bitk z Marquezom, je sicer priznal, da je nemogoče pozabiti to, kar se je dogajalo ob koncu sezone 2015, ko je Marquez po besedah Rossija namerno pomagal rojaku Lorenzu do naslova. "Kar mi je storil, je neodpustljivo. Ko se spomnim tistih dni, imam enak občutek kot takrat. In minilo je že šest let. Zdi se mi, da bi se moji občutki le težko spremenili," je priznal devetkratni svetovni prvak.

V obsežnem pogovoru se je Rossi dotaknil tudi rojaka Andrea Doviziosa, ki se je odločil, da si vzame enoletni premor od dirkanja, saj ni dobil zadovoljive ponudbe za sedež v sezoni 2021. "To se mi zdi absurdno, saj gre za hitrega in izkušenega dirkača. Toda morali bi ga vprašati. Mogoče se ni počutil enako kot prej. To je bila njegova odločitev, tako da je vse v redu s tem,"je razložil Rossi.