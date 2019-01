Rossi je užival na smučarskih počitnicah

Valentino Rossi si je ob izteku leta privoščil smučarske počitnice s prijatelji in dekletom Francesco Sofio Novello na strminah popularnega italijanskega turističnega središča. Rossija. ki je ljubitelj hitrosti, tako na motociklu kot na smučarski deski, je z objavo videa na Instagramu voščil vsem srečno leto 2019, na smučišču pa so ga prepoznali tudi navijači in dobil je kar nekaj prošenj za skupno fotografiranje.

Na fotografijo ga je "ujel" tudi eden od njegovih privržencev, smučarski učitelj, ki je zapisal:"Danes je bil prekrasen sončni zahod. Za vedno si ga bom zapomnil, kot tudi hiter spust za tem možakom...Neverjetno je, da sem foto stoletja naredil v mojem najljubšem okolju. Izmenjala sva nekaj besed, vendar si bom zapomnil tudi njegov nasmeh in oči, ki so me gledale. Danes sem posnel fotografijo z LEGENDO."

Italijanski dirkač je tako izkoriščal zadnje proste dni, preden se bo znova posvetil svoji prvi ljubezni, motociklističnemu športu. Tako bo 19. januarja v Milanu na sporedu uradna predstavitev Yahamine ekpe in novega motocikla za novo sezono, prva testiranja v Maleziji pa so načrtovana za 30. januar.