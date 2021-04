Rossi: Upam, da bomo v Portimau bolj konkurenčni

Nova sezona in povsem novo poglavje za veterana Valentina Rossija. Italijan se je od tovarniške Monster Energy Yamahe preselil v k poltovarniškemu moštvu Petronas Yamaha SRT in verjetno ni preveč zadovoljen z izkupičkom v dosedanjem poteku sezone. Za dirkači sta sicer le dve uvodni dirki v Katarju, a Rossi je v skupnem seštevku točkovanja svetovnega prvenstva le na skromnem 14. mestu z štirimi osvojenimi točkami. Vodi Francoz Johann Zarco(40 točk), na drugem in tretjem mestu sta Rossijev naslednik pri Yamahi Fabio Quartararo in Francozov moštveni kolega Maverick Vinales, oba s po 36 točkami.

Dirkaški Doktor je na uvodni dirki zasedel 12. mesto (čeprav je bil izvrsten četrti v kvalifikacijah), na VN Dohe pa je bil še malce slabši, le 16. Na zadnji dirki je sicer zmagal Quartararo. Rossi pred nedeljsko dirko za VN Portugalske upa na izboljšanje in kot pravi sam, bo ta dirka pokazala, ali bo letos konkurenčen, ali ne. Sledi evropska serija dirk v Jerezu, Le Mansu in Mugellu, na prizoriščih, kjer je Rossi v preteklih sezonah uspešno nastopal.