Rossi računa, da bo zgodba v LeMansu drugačna

Kot piše spletna stran Motorsport, gre za najslabši start v sezono v njegovi dolgi in uspešni dirkaški karieri. Na zadnji dirki (VN Španije) je večkratni svetovni prvak v razredu motoGP ostal brez točk na skromnem 17. mestu. Tovarniškemu moštvu Yamahe gre letos rezultatsko zelo dobro – njegov nekdanji moštveni kolega Maverick Vinales in novi član moštva, ki je zamenjal prav Rossija, Fabio Quartararo , sta zabeležila skupaj že tri zmage (Vinales 1, Quartararo 2) na dosedanjih štirih dirkah. Zmagovala sta na prvih treh dirkah, le nazadnje v Španiji sta oba ostala brez stopničk.

Vse skupaj je najbrž kar malce "boleče" za italijanskega veterana, ki sicer ne obupuje in tudi pravi, da na zadnjem dirkaškem vikendu v Jerezu ni bil pod pritiskom. "Bila je težka dirka, bil je zahteven vikend in sploh nisem imel ritma. To je zahteven trenutek zame, toda moštvo Petronasa me zelo podpira. Imam težave glede nastavitve motocikla in res nisem hiter. Moramo poiskati rešitev na tehničnem nivoju. V vsakem primeru moramo ostati optimistični in motivirani,"pravi izkušeni Rossi.

Približuje se naslednja dirka, VN Francije, Rossi pa je – tako kot ostali dirkači razreda motoGP – dan po dirki v Jerezu na istem dirkališču opravil še testiranja. Ni bil ravno hiter, zasedel je 12. mesto, a je odpeljal precej krogov (73) in, kot pravi, preizkusil nekaj drugačnih nastavitev in rezervnih delov. "Nujno moramo izboljšati tempo in tudi občutek na motociklu. Občutek po popravkih sedaj ni bil več tako slab. Lahko sem izboljšal tempo, kar mi je v zadovoljstvo. Z ekipo smo dobro sodelovali, predvsem pri nastavitvah za izboljšanje zaviranja,"je po nekaterih spremembah dejal dirkaški "doktor".