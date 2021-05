Rossi: Le Mans je prvič v sezoni prinesel veselje

" Upali smo vsaj na suho nedeljo. Kazalo je že tako, nato pa sprememba. Napoved je bila takšna, da naj bi bilo vsaj med dirko "suho okno", od katerega na koncu ni bilo nič. Imeli smo pestro dirko. Tekma od zastave do zastave je vedno nepredvidljiva. Na mokri stezi sem bil hiter in zelo konkurenčen najboljšim, na suhem smo imeli malce težav, a je bil ritem vseeno kar dober, spremenljiva mokro-suha steza pa je vedno loterija ," je bil za italijanski športni časnik izčrpen Valentino Rossi, ki se je vrnil med dobitnike točk po treh zaporednih ničlah ... Spomnimo, dirka v dežju na stezi Buggatti in na spolzkem cestišču je postregla s številnimi padci, med drugimi je dvakrat padel in na koncu odstopil tudi španski zvezdnik Marc Marquez , osemkratni svetovni prvak, ki je bil pred prvim padcem celo v vodstvu.

Razplet na koncu, ko je posijalo celo sonce, je bil povsem pisan na Ducatijevo kožo. Tako kot pred dvema tednoma v Jerezu v Španiji sta bila povsem na vrhu dva njegova voznika. Jacku Millerju, ki je vpisal svojo tretjo zmago v kraljevskem razredu, drugo po vrsti, je v Jerezu na drugem mestu stopničk delal družbo Italijan Francesco Bagnaia, ki pa je po kaotičnem Le Mansu mesto vodilnega moral prepustiti Fabiu Quartararoju. "Mislim, da so na vrhu vsi tisti, ki si ta hip to tudi zaslužijo. Zame razplet ni presenetljiv, Ducati je zelo močan v tem začetnem obdobju sezone in jaz jim lahko le čestitam." Dirkaški doktor je postavil piko na i pod peto dirko ... "Bilanca je pozitivna, izkupiček precej boljši kot doslej. Gremo naprej." Še enkrat je želel govoriti o izbiri pnevmatik. "Prava odločitev bi bila, če bi se lotili srednjih pnevmatik, imeli pa smo mehke. Dobro sem startal, toda ob koncu prvega kroga, je prišlo do lažjega stika s Polom Espargarojem in Francom Morbidellijem. Škoda, saj sem izgubil hitrost in tudi dober ritem. S tem sem padel s sedmega na trinajsto mesto in boj za vidne uvrstitve je splaval po vodi." Kljub vsemu je dirkaški vikend v Le Mansu na VN Francije ocenil pozitivno. "Ponavljam, bilanca narejenega je kar solidna, lahko vse skupaj ocenim pozitivno. Važno je, da so izboljšave glede na testiranja v Jerezu zelo vidne. Dobili smo nekaj vetra v jadra, hvala fantom v garaži za odlično opravljeno delo," je prvič v sezoni delil dobro razpoloženje nekdanji dirkaški šampion.