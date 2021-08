Rossi: Na VN Avstrije (najmanj) med desetimi najboljšimi

Italijanski motociklistični zvezdnik Valentino Rossi je napovedal, da bo po koncu letošnje sezone odšel v dirkaški pokoj. Pred dirko svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu je pojasnil, da bo pri 42 letih končal bogato športno pot. Legendarni dirkač je prvo dirko po uradni napovedi o upokojitvi končal na 13. mestu. Rossi izkupiček na VN Štajerske ocenjuje kot soliden, na prihajajoči dirki za VN Avstrije na istem prizorišču pa bo lovil preboj med deset najboljših.

"Kozarec je na pol poln. Ne bom rekel, da je po Spielbergu na pol prazen. Ocenjujem, da je za mano korektna dirka, lahko bi bilo veliko slabše in lahko bi bilo tudi bolje," je po trinajstem mestu na Spielbergu povedal Valentino Rossi, ki se po koncu sezone nepreklicno poslavlja. Dirkanje na dveh kolesih bo zamenjalo dirkanje na štirih. "Odločil sem se, da bom po koncu te sezone končal kariero. Bila je dolga in lepa pot, dobro sem se zabaval. Ta trenutek je žalosten, ker vem, da naslednje leto ne bom več dirkal z motorji, toda za mano je 30 zelo uspešnih let," je dejal eden največjih zvezdnikov svetovnega motociklizma, ki bo skušal v preostanku sezone priti do kakšnega vrhunskega rezultata in popraviti okus po seriji slabih rezultatov na dirkah med elito.

S tretjim mestom je Fabio Quartararo ostal trdno v vodstvu SP, zdaj ima 172 točk. Na drugem je njegov rojak, v Spielbergu šesti Johann Zarco s 132, Joan Mir na tretjem pa jih ima 121.

"Po VN Štajerske sem kar zadovoljen, tako da naslednji konec tedna pričakujem še boljše vesti. Želim si med deset najboljših," za Corriere Dello Sport sporoča Rossi, ki se je še enkrat ozrl na razplet dirke za VN Štajerske. "To je steza, ki nam pregovorno ne leži preveč. Zahteva veliko zaviranja, kar mi ne ustreza. Škoda, da sem v prvem krogu izgubil toliko mest, saj je bilo kasneje med dirko precej bolje. Običajno se na tej stezi dirkači obnašajo zelo agresivno, zato je vedno zelo težko prehitevati. A zadovoljen sem s tem, kako smo peljali drugi del tekme," se prvega od dveh dejanj v Spielbergu spominja Valentino Rossi, ki je član motociklistične karavane od leta 1996, skupno pa je zbral devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Nazadnje je bil najboljši na svetu leta 2009 v razredu motoGP. V elitnem razredu svetovnega motociklizma je sicer zmagal še v letih 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009. Leta 2001 je bil prvi tudi v nekdanjem najmočnejšem razredu do 500 ccm, v šibkejših pa je bil najboljši leta 1999 v razredu do 250 ccm in leta 1997 v razredu do 125 ccm. Skupno ima do zdaj 423 nastopov na dirkah za VN, od tega 363 v motoGP ali razredu do 500 ccm, 30 do 250 ccm in 30 do 125 ccm. Na stopničkah je bil 235-krat (199-krat v motoGP/500 ccm), ima tudi 115 zmag, od tega kar 89 v najmočnejši konkurenci. Rekorder na tem področju je s 122 zmagami sicer Giacomo Agostini.

icon-expand Valentino Rossi FOTO: AP

Ko bo Rossi letos jeseni pomahal v slovo, pa bo za njim kar 26 zaporednih sezon v SP. Rossi se zaveda, da bo v poslovilni sezoni zelo težko prišel še do kakšnega vrhunskega rezultata, zato si cilje postavlja temu primerno in se osredotoča na vsako dirko posebej. Nova priložnost se ponuja že ta konec tedna na istem prizorišču. "Zavedam se, česa smo sposobni in česa ne. Na zadnjih dveh dirkah smo imeli drugačen sistem starta in ni se povsem obnesel. Pričakujem pa, da bom konkurenčen tistim, ki imajo podoben ritem kot mi. Verjamem v preboj med deseterico. S tem bi bil po VN Avstrije zadovoljen," je razkril Rossi, ki je prvič v SP nastopil daljnega leta 1996 v Maleziji. Prvič je zmagal še istega leta na Češkem, zadnjič pa je na najvišji stopnički po posamični dirki stal na Nizozemskem leta 2017. Med obema zmagama je tako minilo kar 20 let in 311 dni. V najmočnejši konkurenci je ta razmik 16 let in 351 dni (prva zmaga Silverstone 2000), oba dosežka sta v motociklistični karavani rekordna.

icon-expand Valentino Rossi v tej sezoni še nima vrhunskega rezultata. FOTO: MotoGP