Rossija v Misanu čaka čustveno slovo od zvestih navijačev

Valentina Rossija brez dvoma čaka vikend, ki bo napolnjen s čustvi, saj bo v nedeljo na dirki zadnjič v karieri tekmoval na domačem terenu, na dirkališču, ki nosi ime njegovega pokojnega prijatelja in rojaka Marca Simoncellija. Devetkratni svetovni prvak je že pred časom naznanil, da se po dolgih letih poslavlja od aktivne dirkaške kariere, zato bodo nastopi na dirkališču, ki je le 20 minut oddaljeno od kraja, kjer je odraščal in kjer živi, nekaj posebnega. Tudi zaradi navijačev, ki so bili vsa ta leta njegova zanesljiva opora in tudi tokrat ga zanesljivo ne bodo razočarali.

Do konca svetovnega prvenstva v razredu motoGP so le še tri dirke, drugič v sezoni pa bodo dirkači tekmovali na dirkališču v Misanu. Prvič je bilo to pred dobrim mesecem dni, ko je bila na sporedu dirka za VN San Marina. Takrat je zmago slavil Italijan Francesco Bagnaia, Rossi je bil le skromen 17.

Rossi, trikratni zmagovalec v Misanu, se veseli izziva, njegov cilj je biti pred svojimi navijači bolj konkurenčen, kot je bil v zadnjem obdobju. Za 42-letnega dirkača so stopničke verjetno nedosegljive, a biti čim bližje najboljšim, je njegova velika želja. "Dobro je, da smo imeli dva tedna brez dirk, saj je bilo kar precej naporno. Vključno s potovanjem v ZDA, kjer je bila zelo zahtevna dirka. V tem času sem trdo treniral doma, da pričakam zadnje tri dirke v sezoni v najboljši možni formi," je dejal dirkaški Doktor.

"Ta druga dirka v Misanu bo veliko bolj zahtevna, ker bo precej hladneje, kot pred mesecem dni. Morali se bomo potruditi, da pokažemo, kaj zmoremo. Treba bo biti hitrejši, kot na zadnjih dirkah in nastavitve bodo morale biti prave, da bomo konkurenčni. Že prejšnja dirka tukaj je bila zame zelo čustvena, seveda pa bo ta nekaj posebnega, ker sem tukaj doma in zares upam, da bodo italijanski navijači uživali," pravi Rossi.

Zanimivo bo tudi v boju za naslov prvaka v razredu motoGP. Vodilni dirkač v konkurenci Fabio Quartararo ima na lestvici 52 točk prednosti pred Bagnaio. Če bo Francoz zmagal oziroma imel tako prednost, da bo neulovljiva pred zadnjima dirkama, bo osvojil svoj premierni šampionski naslov v konkurenci. Dirkače v petek čakata že prva dva prosta treninga (prenos dogajanja na VOYO), prvi bodo šli na stezo dirkači razreda moto3 ob 9. uri.