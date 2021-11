Rossi: Mislil sem, da bom bolj konkurenčen, sicer bi odšel že prej

"Poslovilna turneja", kot so mediji označili zadnje njegove dirke pred tekmovalnim slovesom, je doživela enega vrhuncev, kar se tiče karizmatičnega Doktorja. Pa niti ne rezultatsko, temveč je bilo v Misanu čustveno predvsem kar se tiče navijačev, ob njegovi zadnji dirki na njegovem "domačem" dirkališču, ki nosi ime njegovega (preminulega) prijatelja Marca Simoncellija.

Rossi, kar se tiče tekmovalnega izkupička, ne more biti zadovoljen. Zbral je le 35 točk in je na skromnem 21. mestu lestvice svetovnega prvenstva, novi prvak Fabio Quartararo jih je do sedaj zbral že 267. "Pričakoval sem, da bom letos bolj konkurenčen, drugače bi se poslovil že leta 2020. Tehnično rečeno bi rekel, da nisem med najboljšimi, pa tudi motocikel ni konkurenčen. No, tudi sam nisem in to je rezultat te kombinacije," je zelo preudarno in iskreno dejal Italijan.

"Čas gre naprej in iskreno mislim, da je bila prava odločitev Yamahe, da izbere Quartararoja, čeprav morda ne, da mene ni bilo v ekipi. Fabio je dobro dirkal, ni delal napak in si je zaslužil naslov prvaka. Bil je močan, nabiral je točke tudi tam, kjer je bila Yamaha v podrejenem položaju. Moštvo za leto 2022, Fabio in Morbidelli bo zelo močno. Morbido je prav tako dokazal, da lahko zmaguje, drug drugega bosta gnala in motivirala," je pokomentiral dogajanje v taboru svojega nekdanjega moštva italijanski legendarni dirkač.