V Valencii Rossijev 'ciao' zvestim navijačem

Rossiju sicer ne gre ravno po načrtih v tej sezoni, uvrstitve niso takšne kot bi si jih želel ali bi jih od njega pričakovali. Vseeno pa je njegova strast do dirkanja tisto, kar postavlja rezultate v ozadje in tudi navdušuje navijače. Na dirki na Portugalskem je bil 13., Valencia pa bo njegova zadnja dirkaška "postaja". "Valencia je vedno poseben konec tedna in je lahko precej zahtevna dirka iz različnih vidikov, še posebej, ker je vedno zaključek leta. Izjema je bila lani, ko smo sezono končali na Portugalskem," je dejal Rossi.

Dileme o naslovu so že nekaj časa razrešene, zato bo verjetno bolj kot Quartararoju, pozornost ob in po zadnji dirki v Valencii namenjena dirkaškemu Doktorju. Slovo dirkača, ki je pustil izjemno močan pečat v tem športu, bo zanesljivo precej čustven.

"Na to prizorišče imam lepe spomine in upam, da bomo imeli lepo vreme in se lahko osredotočimo na to, da zaključim finalno dirko med najboljšimi petnajstimi in dobim še nekaj točk," je pred zaključkom kariere, po 25-letih tekmovanj, o svojih ciljih dejal izkušeni dirkač.

"Čeprav bo to moja zadnja dirka v razredu motoGP, se počutim normalno in mislim, da je to v redu, še posebej, ker je bila to res zelo dolga sezona. Morda bodo dnevi po zaključku letos malce drugačni, kot so bili sicer v preteklosti, vendar bomo videli. Upam, da bom imel priložnost, da rečem "ciao" mojim navijačem in se jim zahvalim za podporo," je pred zadnjim dejanjem kariere dejal 42-letni Italijan. Zanj bi bila odmevna uvrstitev na španskem dirkališču brez dvoma najlepše darilo "tifozom", ki vsa ta leta neutrudno navijajo zanj.

Prenose dogajanja boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, v petek sta za začetek na sporedu dva prosta treninga v vseh treh motociklističnih razredih.