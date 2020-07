Rossi o Marquezovem padcu: To se zgodi, ko greš čez limit

A za razliko od Rossija, ki je dirko končal brez izstreljenega naboja, se je o Marquezovih vragolijah govorilo enako močno kot o premierni zmagi Fabia Quartararoja . "Za nami je težek teden. Super zahteven, ki nam ni prinesel veliko razlogov za veselje ," je iz prve izstrelil Valentino Rossi, ki je dirko končal v devetnajstem krogu. "Trpeli smo ves čas dirke. In še prej v kvalifikacijah in na treningih. Visoke temperature nam niso bile po godu, to je bila slaba informacija tudi za naše zadnje pnevmatike, ki se nikakor niso znašle v tej vročini in posledično na vročem asfaltu. Vse podatke, ki smo jih pridobili med podaljšanim vikendom v Jerezu, moramo skrbno shraniti, jih preučiti in upam, da bo že konec tedna bolje. Moramo hitro najti določene rešitve," je za Corriere Dello Sport razpredal 41-letni dirkač, ki je dirko končal s tehničnimi težavami dirkalnika.

"Že od starta dirke sem se mučil. Bil sem počasen in nisem mogel slediti tempu najboljših. Sledile so še tehnične težave, prižgala se je rdeča luč in moral sem predčasno končati tekmo," se z grenkobo spominja uvodne dirke sezone devetkratni svetovni motociklistični prvak, ki je komentiral tudi divjo vožnjo in padec Marca Marqueza. "To se dogaja predvsem takrat, ko dirkalnik privijaš do limita in tudi čez. Grdo je padel na zares neprijetnem delu steze. Slišim, da poškodba ni nehvaležna in da ga čaka operacija. Želim mu vse dobro. Bo pa v težavah v boju za nov naslov, saj je letos izjemno malo dirk v koledarju in vsak takšen odstop je lahko že usoden. Sploh, če bo zaradi poškodbe izpustil še kakšno dirko."