Rossi pred VN Katalonije: Mislim, da nas čaka dober vikend

Tovarniška ekipa Yamahe je pred dnevi končno prišla do najvišje stopničke, potem ko sta nanjo že stopila oba člana podružnične poltovarniške zasedbe Yamaha SRTFabio Quartararoin Franco Morbidelli. Armada Yamahinih navijače v bi si morda bolj želela, da bi do zmage za ekipo prišel legendarniValentino Rossi, miki pa je tekmo za VN Emilije - Romanje končal predčasno. "Uspešno sem prebrodil razočaranje po odstopu. Klasičen zdrs in konec upov na dober rezultat. Se pa veselim, da je Yamaha končno pokazala tekmecem svojo kakovost," je za Corierre Dello Sportdejal Rossi in se hitro obrnil novim izzivom, ki prihajajo. Dirke si sledijo druga za drugo.