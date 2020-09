Rossi: Nisem več v igri za naslov, a do konca sezone bom dajal vse od sebe

"Računal sem, da se bo dirka razpletla šele v zadnjih dveh do treh krogih, zato sem dirkalnik privijal do konca in želel biti čim bližje Quartararoju. Dirkal sem na meji in verjetno tudi zato napaka." O zdrsu pa ... "V levem ovinku je vedno nevarno, še posebej če so temperature nižje. Izgubil sem stik z asfaltom in zgodil se je zdrs. Razočaran sem in jezen hkrati, saj sem želel v boj za zmago, v najslabšem primeru pa bi se gotovo povzpel na stopničke. Zmagovalni oder je zame cilj na vsaki dirki." Če je bil v Misanu še neprepričljiv in nekonkurenčen najboljšim v karavani, pa je bil v Montmelu Rossi skozi ves podaljšan vikend zelo blizu vrhu. "V Misanu smo eksperimentirali z nastavitvami in nismo dosegli želenega cilja. Povsem drugače je bilo v Barceloni. Že vse od prvih treningov sem imel dober občutek, z dirkalnikom sva bila kot eno. Odlično je kazalo, nato pa ...," je bil žalosten Rossi, ki je opazil velik napredek pri dirkalniku. "Veliko bolj konkurenčen sem najboljšim. Skrajna hitrost je precej višja, toda rezultati še ne sledijo temu napredku. Pozabiti moram na zadnji dve dirki in se povsem osredotočiti na naslednje izzive. Popolna koncentracija mora biti za VN Francije v Le Mansu. Časa za pripravo je dovolj. Vnovič želim krojiti vrh."