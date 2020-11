Rossi: Še nikoli v karieri se nisem tako iskreno veselil dvanajstega mesta

Ekipa Suzukija je na naslov prvaka v najmočnejšem razredu čakala vse od leta 2000, ko je slavil Američan Kenny Roberts. Očitno pa so bili v japonski ekipi povsem prepričani, da bo Joanu Miru uspelo, saj so imeli takoj po koncu pripravljeno vse potrebno, od majic do zaščitnih mask z ustreznimi številkami, prireditelji v Valencii pa so nasledniku poškodovanega lanskega prvaka Marca Marqueza namenili še zmagovalni ognjemet.