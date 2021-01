Razali: Prihod Rossija je izjema, naša usmeritev so mladi dirkači

Dorna je pred dnevi sporočila, da so testiranja, ki bi morala potekati od 19. do 21. februarja v Sepangu, odpovedana zaradi pandemije covida-19 in omejitev malezijskih oblasti. Najverjetneje sledi naznanitev nove lokacije: po poročanju nekaterih medijev naj bi šlo za Jerez.

Kot je že lep čas znano, bo v sezoni 2021 Rossi pri novem moštvu dirkal z rojakom Francom Morbidellijem . Veliko zaslug za to, da bo legendarni Italijan še naprej član dirkaške elite, ima gotovo šef ekipe Petronas Yamaha Razlan Razali , ki je pohitel z odgovorom ... " Dirkač, kot je Valentino Rossi, si zasluži nadaljevati kariero. Še posebej, ker je za nami čudna sezona, polna nepredvidljivih dogodkov, ki jih je diktirala epidemija. Tudi zato smo se v ekipi odločili, da naredimo izjemo in sprostimo sedež za Rossija ," je za Corriere Dello Sport hitel razlagati Razlan Razali in nanizal sosledje dogodkov pred prihodom Rossija v garažo Petronasa. " Že v letu 2019 so stekli prvi pogovori. Znani smo po tem, da iščemo mlade talente, ki jim nato ponudimo priložnost nastopati med dirkaško elito. Nekaj takega je bilo s Fabiom Quartararojem . Veliki talent, ki se je pri nas izbrusil in ki bo svoje znanje sedaj kazal v tovarniški ekipi, " je dejal Razali. " Rossi nam bo prinesel nekaj drugega. Kot pravim, naredili smo izjemo v strategiji. Italijan nam prinaša nove dimenzije, upam, da bo prinesel konstantnost v našo ekipo. Garažo bo delil s Francom Morbidellijem in verjamemo, da bosta tvorila odličen tandem. Ne samo na stezi. "

Razali o Rossiju zgolj in samo z izbranimi besedami. "Njegove izkušnje bodo velika pomoč ekipi, ki bo tretjo sezono nastopala v razredu motoGP, in prepričan sem, da se bomo od njega veliko naučili. Za dirkača, ki je v karieri navduševal in obenem pobral devet naslovov svetovnega prvaka, je prav, da sezona 2020, ki je bila po vseh dejavnikih čudna in nenavadna, ne sme biti njegova zadnja. Treba mu je dati priložnost, da se poslovi, tako kot se šampion njegovega kova mora posloviti. Zato tudi ne bomo pritiskali nanj z rezultati in smo mu ponudili pogodbo za leti 2021 in 2022," je še povedal Razali, ki je potrdil, da so se pred dogovorom z Rossijem nagibali k drugačni strategiji. "Če bi sledili svoji usmeritvi, bi podpisali pogodbo s kakšnim nadarjenim dirkačem, ki prihaja iz razreda moto2 in si utira pot med elito. Imeli smo že kar nekaj imen v ognju, a je vse padlo v vodo, ko smo se začeli resneje pogovarjati z Rossijem. Prav radoveden sem, kaj lahko Italijan stori z našim dirkalnikom." je za Corriere Dello Sportpriznal Razali.

Veliko sprememb v ekipah

Karavana motoGP bo v sezoni 2021 doživela precej kadrovskih rošad. V elitni razred se bodo preselili trije letošnji udeleženci nižjega razreda moto2, svetovni prvak Enea Bastianini, drugi Luca Marini ter Jorge Martin. Tovarniška ekipa Ducatija bo imela povsem novo zasedbo (Jack Miller in Francesco Bagnaia), pri Yamahi bo veteran Valentino Rossi odšel k poltovarniški ekipi SRT, v prvo postavo pa se bo od tam k Mavericku Vinalesu preselil Fabio Quartararo. Pri Hondi računajo na vrnitev letos poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza, njegov brat Alex Marquez gre k poltovarniški ekipi LCR. V tovarniško ekipo prihajaPol Espargaro. V tovarniški ekipi KTM pa bosta Brad Binder in Miguel Oliveira, zmagovalec zadnje letošnje dirke na domačem terenu na Portugalskem.