Rossi: Ne dirkam le zato, da bi osvojil 200 stopničk

"To bo pomemben vikend. Naredili smo nekaj sprememb v Španiji, ki so mi prinesle boljše občutke. Zdaj bo treba razumeti, če bom lahko hiter tudi tukaj, saj sem tu z Yamaho v preteklih letih imel težave," pred sobotnimi kvalifikacijami, ki utegnejo biti zelo izenačene glede na to, kar smo videli na petkovih treningih, poudarja Valentino Rossi. Dirkač Yamahe je v lovu za izjemnim mejnikom – že na dirki v Brnu bi lahko osvojil svoje 200. stopničke v elitnem razredu. "Iskreno, ne razmišljam o 200 stopničkah. Na koncu je to le številka in če vztrajam v karavani motoGP, je to zaradi tega, ker mi je dirkanje všeč in ker je pred mano izziv, da sem v družbi najboljših. Toda sem ter tja pogledam tudi na vse te stvari (statistiko, op. p.) in sem na to ponosen," je podčrtal 41-Italijan. Dotaknil se je tudi težav z Yamahinim pogonskim agregatom, ki je dirkačem prekrižal kar nekaj načrtov na uvodnih dveh dirkah v Jerezu. "Vem, da se je Yamaha s tem precej ukvarjala, da bi rešila ta problem. Zdaj moramo le upati, da bo vse šlo v redu. Pred nami so namreč tri steze, kjer je motor zelo pomemben, toda mislim, da to ne bo večja težava. Menim, da je bila to posledica visokih temperatur v Jerezu," ostaja miren Rossi, ki je zaradi napake na pogonu moral parkirati motor ob stezi na prvi dirki sezone.