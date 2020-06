Rossi užival doma: Videl sem, kako bo v pokoju, zdaj se bom lažje odločil

"Moram biti iskren in povedati, da mi v karanteni ni bilo hudega,"je za BT Sport priznal Valentino Rossi, ki še čaka na začetek zadnje sezone na tovarniškem motociklu Yamahe. Uradno sicer še ni povedal, če bo za leto 2021 sprejel ponudbo poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT, od koder se na njegov tovarniški sedež z zaključkom letošnje sezone seli najboljši novinec leta 2019 Fabio Quartararo.

Rossi je kljub odpovedi vseh tekmovanj in samoizolaciji dobro izkoristil trenutke za družino in domače živali, za katere bo imel po odhodu v pokoj veliko več časa. Priznava, da mu je sproščen ritem sčasoma začel povsem ustrezati.

'Dober občutek'

"Užival sem, ker sem ostal doma in se sprostil v družbi mame, s partnerico, z mojimi živalmi. Res je bilo izvrstno. Zelo čudno je bilo, saj od leta 1995 mojega življenja delam kroge po celem svetu, vedno sem bil na dirkališčih ... Sprva je to čuden občutek, a videl sem, da mi je zelo všeč biti doma in, še posebej, živeti brez neprestanega pritiska rezultatov dirk. To je bil dober občutek, lahko si malce predstavljam moje življenje, ko bom nehal dirkati z motocikli. Zato verjamem, da bom lahko tudi užival v življenju, ko se bom upokojil. To je dobro in mi dovoljuje lažje sprejemanje te odločitve,"je priznal Rossi.

Rossi med treningom na progi v Fermignanu južno od Tavullie: