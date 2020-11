Rossijev torkov test pozitiven, Gerloff v pripravljenosti

Rossijev torkov test na novi koronavirus je bil pozitiven. Danes, v sredo, ga bodo testirali še enkrat. Če bo negativen, še ostaja možnost, da bo pravočasno opravil še drugi test in lahko odletel v Valencio. Če ne bo prestal pravilnika FIM-a (dva zaporedna negativna testa), bo Gerloff vskočil namesto Rossija, za katerega Yamaha v Aragonu ni iskala zamenjave. "V vsakem primeru smo hvaležni Garrettu Gerloffu, ker je bil pripravljen sprejeti izziv in voziti yamaho YZR-M1. Nikoli ni lahko stopiti v Valentinove čevlje, še posebej za Gerloffa, ki je imel tako malo časa za pripravo in nima nobenih izkušenj v motoGP," je povedal šef moštva Monster Yamaha, Massimo Meregalli. Celoten dirkaški konec tedna si boste lahko ogledali na VOYO in na Kanalu A.