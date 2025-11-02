Rossijeva desna roka potrjuje: V letu 2027 imamo prosto mesto za Acosto

Letošnje sezone prvenstva motoGP še ni konec, pa so se že začele špekulacije o tem, kako se bodo s prihodnjim letom dirkači prerazporedili po moštvih. V osredju govoric je zlasti Pedro Acosta, ki si ga v svojih vrstah zelo želijo v ekipi VR46, Španec pa naj bi, sicer neuspešno, skušal v moštvo Valentina Rossija prestopiti že po koncu letošnjega leta.

Dirkaške ekipe za prihodnjo sezono prvenstva motoGP so že sestavljene. In če letos do večjih pretresov, z izjemo prihoda Topraka Razgatliogluja in Dioga Moreire v elitni razred, ni bilo, gre nasprotno pričakovati za prihodnje leto.

"Trg motoGP bo kmalu zelo aktiven," je nedavno napovedal Fabio Quartararo, ki mu, kot veliki večini dirkačev, pogodba s prihodnjo sezono poteče. Edina, ki imata sedež zagotovljen tudi v letu 2027, sta Johann Zarco in novinec Moreira.

Med enega najbolj zaželenih dirkačev sodi KTM-ov Pedro Acosta. Španec namreč odkrito pogleduje proti drugim proizvajalcem, avstrijsko ekipo naj bi želel zapustiti že letos, vendar si odhoda ni uspel izpogajati. Njegov cilj je prestop v ekipo Valentina Rossija, in da ga hočejo pripeljati medse, priznava tudi športni vodja ekipe VR46 Alessio "Uccio" Salucci.

"Seveda si ga želimo, vendar ne bo lahko. Zanj imamo prosto mesto leta 2027 in storili bomo vse, kar je v naši moči, da podpišemo z njim. Vendar moramo imeti v mislih, da nas najprej čaka veliko dela v letu 2025 in nato še skozi celotno sezono 2026," je v intervjuju za Speedweek dejal Rossijev tesni prijatelj. A zaveda se, da bodo imeli v potegovanju za sodelovanje z Acosto hudo konkurenco. "Za sezono 2027 bodo vsi sedeži v tovarniških ekipah prosti. Morda mu bosta svoj motocikel ponudila Ducati ali Aprilia. Vsi si želijo dirkača, kot je Acosta."

Pedro Acosta v zadnjem času pridno nabira stopničke, zmaga mu pa še manjka.

Španec, ki v zadnjih letih velja za enega izmed večjih dirkaških talentov, na svojo prvo zmago v elitnem razredu še čaka. Slast zmage pa je že okusil njegov rojak Fermin Aldeguer, ki je že v svoji prvi sezoni v razredu motoGP navdušil s svojo konkurenčnostjo. Tudi njega se v ekipi VR46 ne bi branili. "Aldeguer in Acosta sta dva zelo mlada in hitra dirkača. Trenutno sta najboljša mlada dirkača," meni Salucci.

Če bi se kateri od njiju s sezono 2027 zares pridružil Rossijevi ekipi, bi bilo to prvič, da bi na rumenem motociklu sedel neitalijanski dirkač. Moštvo VR46 je bilo namreč ustanovljeno z namenom, da pomaga dirkačem iz Rossijeve dirkaške akademije, a se to v zadnjih letih spreminja, pojasnjuje "Uccio".