'Z dirkanjem ne boš zaslužil, raje se posveti likovni umetnosti'

"Letos bo predstavitev moštva v Indoneziji (4. februarja, op. p.), saj je tam velik trg in veliko navijačev. Tam bomo razkrili, kako bo izgledal naš motocikel v letošnji sezoni. Barve? Ne smem vam preveč zaupati, saj je skrivnost, lahko vam pa povem, da glede na to, da je motocikel moder in sponzor črn, da bo naš nov motocikel v barvah milanskega Interja," je uvodoma v pogovorni oddaji Che Tempo che fa, zaupal Rossi, ki je sicer velik navijač milanskega moštva in si je v letošnji sezoni tudi ogledal tekmo skupinskega dela Lige prvakov, ko je na stadionu Guiseppe Meazza gostovala Barcelona.

Valentino Rossi bo želel zadnji dve sezoni v elitnem razredu motoGP, čim prej pozabiti. Izkušeni Italijan je namreč v minulih dveh sezonah zgolj enkrat stopil na najvišjo stopničko. Glavni 'krivec' pa izjemno nekonkurenčen motocikel, na katerem se z moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom nikakor nista znašla. Devetkratni svetovni prvak tako že z navdušenjem pričakuje novo sezono, ki bo zanj že jubilejna 20. med motociklistično elito, skupno pa že 25. v svetovnem prvenstvu. Najbolj seveda upa, da bodo japonski inženirji pripravili motocikel, ki bo sposoben konkurirati Hondi in Ducatiju, ki v zadnjih dveh sezonah prevladujeta v razredu motoGP. Veseli pa se tudi, kakšen bo zunanji izgled yamahinega motocikla v prihajajoči sezoni. Modri so namreč zamenjalo glavnega pokrovitelja, Movistar je odšel, prišel pa je Monster Energy. Yamaha bo nov motocikel predstavila zgolj dva dneva pred začetkom prvih zimskih testiranj v Sepangu.

Učiteljica ni verjela vanj

Rossi je v očeh mnogih najboljši motociklistični dirkač vseh časov. V svetovnem prvenstvu je namreč zbral kar 115 zmag, kar je zgolj sedem manj od absolutnega rekorda, ki ga s 122. zmagami drži legendarni Giacomo Agostini. Izkušeni Italijan, ki bo 16. februarja dopolnil že 40 let, je voditelju oddaje Fabiu Faziu zaupal, da vanj ni verjela učitelja likovne vzgoje, ko je še obiskoval osnovno šolo v rodni Tavulliji. "Nekoč sem dejal učiteljici v osnovni šoli, da me likovna umetnost ne zanima. Ona je bila užaljena in mi dejala, da naj ne pričakujem, da bom obogatel z mojimi motocikli. No, pa se je zmotila," je z nasmeškom na obrazu povedal devetkratni svetovni prvak, ki misli v elitnem razredu motoGP vztrajati še vsaj do konca sezone 2020.

Najljubša zmaga?

Kot rečeno, dirkaški doktor v lanski sezoni niti enkrat ni stopil na najvišjo stopničko. Je pa v priljubljeni pogovorni oddaji razkril, katera zmaga mu v karieri, ki traja že več kot 30 let, pomeni največ. "Zmaga v Welkomu je moja najboljša zmaga v karieri, saj je bila to prva zmaga z Yamaho. Ta motocikel imam celo v spalnici doma. Zmaga na VN Južne Afrike je najbolj pomembna v moji karieri, saj sem zmagal prvič, od kar sem zapustil Hondo, s katero sem bil tako uspešen. Želel sem nadaljevati s temi uspehi in ta zmaga je bila prava motivacija," je še povedal Rossi, ki bo letos začel že 14. sezono kot član moštva iz Ivate.

Njegovi učenci med elito

Pred začetkom nove sezone, ki se bo letos začela 10. marca s tradicionalno dirko pod žarometi dirkališča Losail v Katarju, pa je Rossi spregovoril tudi o njegovih učencih, ki bodo letos nastopili med elito. Veliko namreč pričakuje od zadnjih dveh prvakov razreda moto2. "V letošnji sezoni bosta v motoGP nastopala Francesco Bagnaiain Franco Morbidelliin če me bosta premagala, mi to ne bo preveć všeč. Seveda se šalim! Z njima ves čas treniram na ranču in sem vajen naših bitk, a vselej uživam v njih. To, da jim lahko pomagam, pomaga tudi meni, da se počutim mladega. Z našimi treningi se vsi zgolj izboljšujemo. Ti fantje so moja družina in vse nas povezuje ljubezen do motociklov," še o svojih mlajših rojakih pove dirkaški doktor.