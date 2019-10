Rossijeva popolna nemoč z Yamaho: V Motegiju novo veliko mučenje

Vso pozornost je vnovič ukradel legitimni naslednik Valentina Rossija Marc Marquez , ki je predčasno osvojil nov naslov svetovnega prvaka, a to ni zmanjšalo njegovih ambicij v Motegiju, saj je tudi tu na vsak način želel zmagati in v svoji nameri mu je tudi uspelo.

Za Marqueza, ki si je naslov prvaka za leto 2019 priboril že precej pred koncem na dirki na Tajskem, je zmaga v Motegiju jubilejna deseta v sezoni in četrta zaporedna. Honda pa si je s to zmago dokončno zagotovila naslov prvaka med konstruktorji, ki je zanjo že 25. Nekje daleč zadaj je dirko začel Valentino Rossi, ki ni blestel že v kvalifikacijah, vsota vseh problemov legendarnega Italijana pa se je pokazala na nedeljski dirki, ko je taval nekje v ozadju vse do zaključka, ko je po napaki padel in predčasno končal preizkušnjo. Vnovič močno razočaran in z neprijetnim občutkom nemoči. Velikega razočaranja za Corierre Dello Sport ni skrival. "Nisem dobro startal in končal v skupini zadaj, kjer je bilo zelo težko. Poskušal sem priti naprej, a mi nič ni uspevalo. Vrhunec vseh tegob se je nato zgodil v zaključku dirke, ko sem po svoji napaki, končal v pesku," se spominja novega razočaranja v sezoni že tako slabih rezultatov 40-letni Rossi, ki je nemočno spremljal borbo tekmecev v boju za stopničke.