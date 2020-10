Rossiju oster odgovor Aragoncev: Covid ni vaša primarna zdravstvena težava

Rossiju, ki je pred tem odstopil na treh dirkah in bo tudi ta konec tedna zaradi prisilne odpovedi nastopa ostal brez točk, je predsednik lokalne regionalne vlade Javier Lambansicer zaželel popolno okrevanje, a ob tem namignil, da si mora legendarni Italijan pozdraviti še marsikaj drugega.

'Ozdravite v vseh pogledih'

"Vrnite se kadarkoli, toda prosim, da prej ozdravite. Toda ozdravite v vseh pogledih, saj COVID ni vaša primarna zdravstvena težava!" je objavil Lamban.

Sobotni program na VN Aragonije se začenja ob 10. uri s tretjimi prostimi treningi in popoldanskimi kvalifikacijami (od 13.15 do 16.30). Prenos dirk za VN Aragonije boste lahko v nedeljo pospremili ob 12. (moto3 na VOYO), 13. (moto2 na Kanalu Ain VOYO) in 14.15 uri (motoGP na Kanalu Ain VOYO).