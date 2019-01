Rossiju šaljiva nagrada in vprašanja o poroki: 'Nisva se še odločila'

"To je bila težka sezona. Ni mi uspelo zmagati niti na eni dirki in zelo mi je žal za to," je priznal Rossi, na zbadljivko, da naj pove več o svoji zadnji zmagi, pa je v smehu pristavil: "Res je, zmagal sem na dirki 100 km šampionov (dirka na njegovem ranču, op. a.). Boril sem se skupaj s Francom Morbidellijem proti (Mattii) Pasiniju in (Francescu) Baldassarriju do zadnje sekunde in uspelo nama je zmagati. Kako sem zmagal? Tisti spredaj je padel."

Redkobeseden ob vprašanjih o poroki

A s tem neprijetnih vprašanj za Rossija še ni bilo konec, odgovoriti je moral tudi na vprašanja o tem, če bo končno storil velik korak v življenju in se poročil. Zveza s Sofio Novellose zdi res trdna, a 39-letni superzvezdnik glede tovrstnih vprašanj ostaja redkobeseden.

"Poroka? Ne vem. Nisva se še odločila in o tem niti še nisva razmišljala," je še povedal Rossi, potem ko je prejel še enega v vrsti zlatih tapirjev. "Nagrado" so mu denimo podelili tudi leta 2016 po zaključku sezone, v kateri je osvojil drugo mesto v skupnem seštevku.