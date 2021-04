Rossi pred težko odločitvijo: dirkač, šef ekipe ali kar oboje hkrati?

Mediji, ki podrobneje spremljajo dogajanje v motociklistični karavani, so se pred prihajajočo dirko kraljevega razreda motoGP v Jerezu spet razpisali o prihodnosti Valentina Rossija. 42-letni Italijan je zelo slabo začel s prvo sezono v vrstah ekipe Petronas Yamaha SRT, potem ko je že pred časom napovedal, da bodo pri odločitvi o (ne)nadaljevanju dirkaške kariere rezultati s prvih dirk imeli veliko težo. A tik pred začetkom dogajanja v Andaluziji je postalo jasno, da bo Rossi ne glede na razplet sodelovanja s Petronasom ostal še kako povezan z elitnim motociklističnim razredom.

Podjetje Tanal Entertainment Sport & Media, ki je v lasti savdskega princa Abdulaziza bin Abdulaha Al-Sauda, je namreč v sredo potrdilo, da se od leta 2022 za (najmanj) štiriletno obdobje priključuje Rossijevi ekipi Team VR46 v razredu motoGP. Glavni pokrovitelj bo državni naftni gigant Aramco, ki sodeluje tudi s prvenstvom formule 1, tako da bo uradno ime ekipe Aramco Racing Team VR46.

Dirkač in lastnik ekipe v enem?

"V primeru, da Valentino Rossi ne bi podaljšal pogodbe s Petronasom ‒ to je odločitev, o kateri je dirkač iz Tavullie dejal, da je odvisna od občutkov in rezultatov v 2021 (štiri točke na treh dirkah z dvema ničlama, eni v Losailu in drugi v Portimau) ‒, bi se lahko zgodilo, da bi dirkal proti lastni ekipi, medtem ko bi branil druge barve,"je na svoji spletni strani zapisal madridski časnik AS.

"Še en možen scenarij je ta, čeprav uradnih informacij ni, da bi lahko El Doctor izpolnil pogodbo z malezijskim naftnim podjetjem in začel z dirkanjem v lastni ekipi, kot dirkač in lastnik ekipe hkrati. Obe možnosti sta zanimivi. Ostali scenariji vključujejo njegovo upokojitev, ki pa se zdi z vsakim hipom bližje,"dodajajo Madridčani.

VR46 ima trenutno ekipo v moto2, projekt v moto3 pa so opustili, da bi tako olajšali skok Rossijevega polbrata Luce Marinijamed elito. Marini je član satelitske ekipe Esponsorama, ki pa se od karavane z letom 2021 poslavlja, a ni še jasno, če bo ostala pod okriljem devetkratnega svetovnega prvaka.

Suzuki še brez 'satelita'

"V načrtih Dorne (podjetja, ki organizira tekmovanje, op. a.) za prihodnost je projekt, ki bi vsakemu proizvajalcu omogočil, da računa na štiri motocikle, dva tovarniška in dva zasebna. Tu pa se Valentinu odpirajo možnosti, da si kot satelit zagotovi katerega od proizvajalcev za svoj projekt. Honda med klienti računa na LCR, Yamaha na Petronas, KTM pa na Tech3. Ducati ima po drugi strani dva zasebnika, že omenjeno Esponsoramo, na katero računa tudi ekipa Gresini, ki je zdaj del tovarniške ekipe Aprilie ‒ poslovila se bo leta 2022 ‒, pa tudi Pramac. Suzuki je v tem trenutku edina tovarna, ki še nima satelitskega moštva v karavani,"dodaja AS.

Zanimivo bo videti, če bo Rossi s sodelavci sklenil sodelovanje ravno z Japonci, s čimer bi se karavana razširila na 24 dirkačev. Vsi čakajo tudi na potezo Gresinija, pri katerem je februarska smrt ustanovitelja Fausta Gresinija seveda pustila veliko vrzel. Bi lahko postali satelitsko moštvo Aprilie in tako pustili prazen "tovarniški sedež" v ekipi iz Noaleja ali pa bodo morda prevzeli mesto Avintie?

"Ne vemo, kaj se bo zgodilo, a naše srce je pri Yamahi," je ASše citiral nedavno izjavo Alessia Saluccija, glavnega Rossijevega zaupnika in pomočnika.