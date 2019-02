Rossiju se smeji: Končno smo vsi na isti valovni dolžini

Valentino Rossise je vrnil na dirkališče, kjer je bil v lanski sezoni najbližje zmagi, a je nekaj krogov pred koncem storil napako, odstopil in zmago prepustil svetovnemu prvaku in velikemu rivalu Marcu Marquezu. Izkušeni Italijan, ki bo 16. februarja upihnil že 40. svečko, je po uvodnem dnevu testiraj v Sepangu zelo zadovoljen, saj je opazil napredek glede na lansko sezono, v kateri je prvič v karieri kot dirkač Yamahe, ostal brez zmage. Letos bo sicer že 14. sezono zastopal moštvo iz Ivate. "Prvi dan je za nami in občutki so zelo pozitivni. Od prvega kroga dalje se odlično počutim na motociklu in občutki so pravi. Najbolj je opazno to, da se motocikel dobro obnaša tudi, ko so gume močno obrabljen, kar je bila naša najšibkejša točk v zadnjih dveh sezonah. Preizkušali smo tudi nekaj novih komponent, s katerimi bomo izboljšali motocikel. Smo na pravi poti, a sem vseeno prepričan, da še potrebujemo nekaj," je uvodoma zbranim novinarjem v Sepangu povedal devetkratni svetovni prvak.



"Sem optimističen. Včeraj sem se pogovarjal z inženirji in so me prepričali. Imajo dobre ideje in vzdušje v moštvu je zelo dobro, vidi se, da je vsak osredotočen na svoje delo,"je nadaljeval Rossi in več kot očitno razkril, da je bilo v lanski sezoni vzdušje znotraj tovarniškega moštva Yamahe, zelo slabo.