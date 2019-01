Rossi zanikal, da bo Yamaha razvila dva motocikla: Z Maverickom se strinjava o vsem

Za moštvom Yamahe, ki je zadnji naslov osvojilo leta 2015, ko je na zadnji dirki sezone v Valenciji naslov prvaka osvojil Jorge Lorenzo, je najslabša sezona v zgodovini. Modri iz Iwate so zmagali zgolj na dirki za VN Avstralije, ko je na Phillip Islandu konkurenco pokoril Maverick Vinales. Pred tem pa japonsko moštvo ni slavilo na kar 25 zaporednih dirkah, kar je največ, od kar nastopajo med elito v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Da si ne smejo privoščiti še ene tovrstne sezone, se zaveda tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je svoj zadnji naslov leta 2009 slavil prav z Yamaho. Italijan je prepričan, da je njegovo dolgoletno moštvo močno zaostalo za Ducatijem in Hondo, ki sta si razdelila kar 17 zmag v minuli sezoni (10 - 7 v prid Honde, op. p.) in sta predvsem naredila razliko v tem, kako sta njuni moštvi strukturirani.

"V zadnjih sezonah, še posebej v zadnjih dveh, se je v razredu motoGP močno spremenilo tehnično razmerje moči. Ducati je prvi storil tak korak, ko je najel veliko število inženirjev in s tem začel delati na kvalitetni kvantiteti. Njihovo moštvo že močno spominja na moštva, ki sodelujejo v prvenstvu Formule 1. Tudi Honda je napravila ta korak in rezultati govorijo sami zase. Če želiš zmagovati v razredu motoGP, potrebuješ točno takšen vložen trud. Moramo videti, če se bo to zgodilo tudi pri Yamahi," je v pogovoru z italijanskimi mediji po koncu novoletnih praznikov spregovoril Rossi. Dirkaški doktor je s tem podkrepil besede, ki jih je takoj po koncu sezone izrekel tudi vodja moštva Lin Jarvis,ki je napovedal korenite kadrovske spremembe.

Testiranja niso bila spodbudna

Takoj po koncu sezone 2018 so dirkači opravili tudi s štirimi dnevi uradnih testiranj, in sicer v Valenciji in Jerezu. Čeprav je bil Vinales pri vrhu na koncu obeh posezonskih testiranj, pa Rossi ni prepričan, da so japonski inženirji odpravili težave in pripravili ustrezne spremembe na motociklu, s katerim bi se lahko dirkača borila za naslov svetovnega prvaka. Je pa izkušeni Italijan dodal, da se s španskim moštvenim kolegom strinjata glede sprememb in da v moštvu nikakor ne razmišljajo o razvoju dveh različnih motociklov, ki bi ustrezala obema dirkačema. "Če dobi Vinales nove komponente za svoj motocikel, sem seveda vesel, ker to pomeni, da jih bom lahko preizkusil tudi sam. Oba ves čas ponavljava iste stvari in govoriva o istih težavah. Vedno se strinjava o stvareh, ki so nujno potrebne za razvoj našega motocikla. Če bo na testiranja v Sepang moštvo pripeljalo vse, kar je Maverick zahteval, bo odlično tudi zame, saj se v devetdesetih odstotkih strinjava o vsem,"zaključi Rossi, ki bo sedaj z nestrpnostjo čakal na 6. februar, ko se bo v Sepangu znova usedel na svojo M1 in iz prve roke ugotovil, ali so ugodili njunim zahtevam in željam po spremembah na motociklu.