Rueda slavil v razredu moto3, na Kanalu A pravkar dirka moto2

V moto3 Rueda do tretje letošnje zmage

Dirko razreda moto3 je najbolje začel Jose Antonio Rueda , ki je uvodne kroge prevozil v vodstvu, tik za njim so se merili Angel Piqueras , Ryusei Yamanaka , Alvaro Carpe in Joel Kelso . V prvem krogu pa smo videli tudi grd trk med več dirkači, zadeli so David Almansa , David Munoz in Ruche Moodley .

Bolj kot se je dirka približevala koncu, bolj je bilo jasno, da so prva tri mesta oddana. Piqueras in Kelso sta poskušala držati stik z Ruedo in to jima je uspevalo vse do zadnjih osmih krogov, ko je drugi v svetovnem prvenstvu dvignil tempo in svojo prednost povišal na več kot sekundo. Rueda vse do konca dirke ni več pogledal nazaj, se pa je med Kelsom in Piquerasom razvnel dvoboj za drugo mesto. Dobil ga je Piqueras, Avstralec pa se je moral zadovoljiti z najnižjo stopničko.