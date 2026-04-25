MotoGP

Marc Marquez kljub padcu do zmage na kaotičnem sprintu

Jerez de la Frontera, 25. 04. 2026 16.05 pred 1 uro 3 min branja 10

Ž.Ž.
Marc Marquez

Sprinterska preizkušnja v Jerezu bi težko postregla z razburljivejšim razpletom. Dogajanje v Andaluziji je začinil dež, ki je dirkače prisilil v menjavo motociklov. Marc Marquez je še pred menjavo motocikla zdrsnil na tla, toda padel na ravno pravem mestu, da je lahko hitro zapeljal v garaže in nato na motociklu s pnevmatikami za mokro stezo napredoval vse do prvega mesta. Na stopničke sta stopila še Francesco Bagnaia in Franco Morbidelli.

Marcu Marquezu je z najboljšega startnega mesta uspel odličen start in zmagovalec kvalifikacij je povedel v prvi krog. Drugo mesto je zadržal Johann Zarco, a sta mu že v prvih krogih grozila Alex Marquez, ki je po odličnem startu napredoval na tretje mesto, in Fabio Di Giannantonio. V ta obračun se je za kratek čas vmešal tudi Jorge Martin, vendar je Španec zaradi tehničnih težav sprint zaključil v garaži.

Preberi še Marc Marquez v mešanih razmerah Zarcoja prikrajšal za 'pole position'

Alex Marquez ni potreboval veliko časa, da je švignil mimo Zarcoja, Francoza pa sta prehitela tudi Di Giannantonio in Raul Fernandez. Na stezi so se medtem pojavile prve dežne kapljice, zato je vodilni Marc Marquez nekoliko upočasnil, nakar se mu je mlajši brat močno približal. Dirkač Gresinija ga je šest krogov pred koncem zamenjal v vodstvu, bratoma pa se je približal tudi tretji Di Giannantonio.

Dež pa je medtem postajal vse močnejši in dirkačem je bilo vse težje ostati na motociklu. Prva žrtev deževja je bil Marc Marquez, ki je zdrsnil v pesek, a hitro pobral dirkalnik in takoj zapeljal v garažo na menjavo motocikla. Kmalu zatem se je na tleh znašel tudi Alex Marquez, a ni imel take sreče kot njegov brat in je ob padcu dirko tudi zaključil.

Sledili so trenutki popolnega kaosa. Na tleh sta med drugim pristala tudi Marco Bezzecchi in Jack Miller, večina ostalih dirkačev se je odločila za menjavo motocikla, za kratek čas pa se je v vodstvu znašel Fermin Aldeguer, ki je s postankom odlašal do zadnjega.

Zmedo na stezi je izkoristil Marc Marquez. Španec je pridobival mesto za mestom in se, ko je tudi Aldeguer zapeljal v garažo, s Francescom Bagnaio udaril za prvo mesto. Ljubljenec domačega občinstva je bil uspešnejši in pred moštvenim kolegom kljub padcu slavil drugo letošnjo sprintersko zmago. Tretje mesto je osvojil Franco Morbidelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do četrtega mesta je na koncu prišel Brad Binder, peti je bil Di Giannantonio, šesti pa Fernandez. S sedmim mestom je do točk prišel tudi Fabio Quartararo, med najboljših devet, ki prejmejo točke, pa sta se uvrstila še Zarco in Luca Marini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc Marquez se je z drugo letošnjo sprintersko zmago ter ničlami Bezzecchija, Binderja in Acoste - ta je ciljno črto prečkal kot dvanajsti - v skupnem seštevku močno približal vrhu. Španec je s petega skočil na četrto mesto, za vodilnim Bezzecchijem pa zaostaja le za 24 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matematično ima tako že na glavni dirki za VN Španije priložnost, da prevzame vodstvo. Toda Italijan je letos ob nedeljah še nepremagan, svojega zmagovalnega niza pa še ne želi končati. Ali bo Bezzecchi slavil še na četrti zaporedni dirki letos, bo jasno jutri po 14.00, ko bodo še zadnjič ta konec tedna ugasnile rdeče luči.

Urnik prenosov na Kanalu A in VOYO za VN Španije
FOTO: VOYO

S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.10, pred tem pa bomo skupaj pospremili tudi razplet preizkušenj v moto3 in moto2. Dirko najšibkejšega razreda bomo od 11.00 prenašali na VOYO, dirko srednjega pa od 12.10 tudi na Kanalu A.

15.42

Upamo, da ste uživali v današnjem razburljivem dogajanju, pridružite se nam znova jutri!

Sobotni sprint je dobra napoved tudi za jutrišnjo glavno dirko, ki jo bomo od 13.15 prenašali na Kanalu A in VOYO. Zanimivo dogajanje pa obetata tudi dirki razredov moto3 in moto2, ki bosta na sporedu ob 11.00 oziroma 12.10.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.40

Marc Marquez je s sprintersko zmago skočil na četrtem mestu v SP

Španec je s to spektakularno zmago s petega napredoval na četrto mesto skupnega seštevka. Na prvih dveh mestih ostajata dirkača Aprilie Marco Bezzecchi in Jorge Martin, ki sta danes vknjižila ničlo, tretji pa Pedro Acosta, Marquez pa sedaj za prvim mestom zaostaja le za 24 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.26

Na četrtem mestu Brad Binder, na petem pa Fabio Di Giannantonio

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.25

Bezzecchi znova ostal brez vidnega dosežka na sprintu, po padcu je sprint sklenil z ničlo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.25

Kakšen sprint v Jerezu!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Marc Marquez v mešanih razmerah Zarcoja prikrajšal za 'pole position'

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ummax
25. 04. 2026 16.27
Kako da "kilavi" zmaga in to s padcem. Kje je pa elita? Aja malo je dežek padal pa še niso vsi do konca prišli, saj bo.
Brus123
25. 04. 2026 16.22
Ni MM tako dober, vsi ostali so slabi!!
AimBotkin
25. 04. 2026 15.54
Kje je penalty k je zapelu čez travo v bokse al bo pa spet šel čez, brez kazni?
Loptass
25. 04. 2026 16.06
Kaj ti si navijač Real Madrida, glede na to imaš besedni koren "penal" v podzavesti?
prost1
25. 04. 2026 15.53
No, mogoče se je pa zdaj sreča spet obrnila v Marcovo stran.
Tenma
25. 04. 2026 15.51
Čakam komentar od navijača od Markeca, ahila in kaktusa.
Zantaja
25. 04. 2026 15.46
Marc pa se lahko malo vmes pociva.
cilinderr
25. 04. 2026 15.39
marc je šu čez njive po bližnici u boxe,, še en krog bi mogu odpelat, če se gremo po črki uakona
Loptass
25. 04. 2026 15.45
Zgleda so ti črke in zakoni tuji.🤣🤣
motorist_mb
25. 04. 2026 15.26
Zletiš pa zmagaš,sanjsko 👏👏👏
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
