Marc Marquez kljub padcu do zmage na kaotičnem sprintu

Marcu Marquezu je z najboljšega startnega mesta uspel odličen start in zmagovalec kvalifikacij je povedel v prvi krog. Drugo mesto je zadržal Johann Zarco, a sta mu že v prvih krogih grozila Alex Marquez, ki je po odličnem startu napredoval na tretje mesto, in Fabio Di Giannantonio. V ta obračun se je za kratek čas vmešal tudi Jorge Martin, vendar je Španec zaradi tehničnih težav sprint zaključil v garaži.

Alex Marquez ni potreboval veliko časa, da je švignil mimo Zarcoja, Francoza pa sta prehitela tudi Di Giannantonio in Raul Fernandez. Na stezi so se medtem pojavile prve dežne kapljice, zato je vodilni Marc Marquez nekoliko upočasnil, nakar se mu je mlajši brat močno približal. Dirkač Gresinija ga je šest krogov pred koncem zamenjal v vodstvu, bratoma pa se je približal tudi tretji Di Giannantonio. Dež pa je medtem postajal vse močnejši in dirkačem je bilo vse težje ostati na motociklu. Prva žrtev deževja je bil Marc Marquez, ki je zdrsnil v pesek, a hitro pobral dirkalnik in takoj zapeljal v garažo na menjavo motocikla. Kmalu zatem se je na tleh znašel tudi Alex Marquez, a ni imel take sreče kot njegov brat in je ob padcu dirko tudi zaključil.

Sledili so trenutki popolnega kaosa. Na tleh sta med drugim pristala tudi Marco Bezzecchi in Jack Miller, večina ostalih dirkačev se je odločila za menjavo motocikla, za kratek čas pa se je v vodstvu znašel Fermin Aldeguer, ki je s postankom odlašal do zadnjega. Zmedo na stezi je izkoristil Marc Marquez. Španec je pridobival mesto za mestom in se, ko je tudi Aldeguer zapeljal v garažo, s Francescom Bagnaio udaril za prvo mesto. Ljubljenec domačega občinstva je bil uspešnejši in pred moštvenim kolegom kljub padcu slavil drugo letošnjo sprintersko zmago. Tretje mesto je osvojil Franco Morbidelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Do četrtega mesta je na koncu prišel Brad Binder, peti je bil Di Giannantonio, šesti pa Fernandez. S sedmim mestom je do točk prišel tudi Fabio Quartararo, med najboljših devet, ki prejmejo točke, pa sta se uvrstila še Zarco in Luca Marini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Marc Marquez se je z drugo letošnjo sprintersko zmago ter ničlami Bezzecchija, Binderja in Acoste - ta je ciljno črto prečkal kot dvanajsti - v skupnem seštevku močno približal vrhu. Španec je s petega skočil na četrto mesto, za vodilnim Bezzecchijem pa zaostaja le za 24 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Matematično ima tako že na glavni dirki za VN Španije priložnost, da prevzame vodstvo. Toda Italijan je letos ob nedeljah še nepremagan, svojega zmagovalnega niza pa še ne želi končati. Ali bo Bezzecchi slavil še na četrti zaporedni dirki letos, bo jasno jutri po 14.00, ko bodo še zadnjič ta konec tedna ugasnile rdeče luči.

Urnik prenosov na Kanalu A in VOYO za VN Španije FOTO: VOYO