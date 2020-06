S koledarja dirk motoGP črtali tudi Mugello

Po uvodni preložitvi VN Italije so Mednarodna motociklistična zveza (Fim), Mednarodna zveza ekip in pokroviteljev (Irta) ter Dorna Sports, ki vodi motociklistično svetovno prvenstvo, v sredo v skupni izjavi za javnost potrdili, da VN Italije na dirkališču Mugello letos ne bodo izpeljali. To se bo zgodilo prvič po skoraj 30 letih, poleg toskanskega mesta Scarperia e San Piero so najboljši dirkači na dveh kolesih sicer prvič dirkali leta 1976.

"Kljub skupnim naporom v iskanju praktične rešitve, nam nezmožnost prireditve dogodka, ki bi bil odprt za navijače, kot tudi težave, ki so nastale v tej izjemni situaciji, niso omogočile, da bi našli nov datum za VN Italije,"je v izjavi zapisal izvršni direktor dirkališča Mugello Paolo Poli. "Rad bi se zahvalil vsem našim navijačem, ki so nas podpirali in vzpodbujali v teh mesecih, vabim pa jih nazaj v Mugello leta 2021, kjer bo, kot vedno, ena najbolj ikoničnih dirk sezone,"je dodal Poli.

V imenu Dorne Sports je izjavo podal tudi njen izvršni direktor Carmelo Ezpeleta: "S težkim srcem oznanjamo odpoved Mugella. Na žalost nismo uspeli poiskati rešitve za logistične in operacijske težave, ki so nastale zaradi pandemije in preureditve koledarja, da bi lahko v tej sezoni obiskali to prizorišče. To je velika izguba, saj je Mugello eno najlepših svetovnih dirkališč in zelo smo ponosni, da ga lahko označujemo kot dom italijanskih velikih nagrad. V imenu Dorne bi se rad zahvalil navijačem za razumevanje in potrpežljivost, ki so ju izkazali, medtem ko čakamo, da se situacija izboljša. Zelo se veselimo povratka v Mugello v naslednji sezoni, kjer nas čaka še en osupljiv dirkaški konec tedna."