S štirimesečnim zamikom se začenja nova sezona motoGP

V španskem Jerezu bodo dirkači motoGP prvič po koronakrizi sedli na dirkalnike in začeli boj za naslov prvaka 2020. Sezona se je zamaknila za kar štiri mesece in pred dirkači je kar nekaj neznank in izzivov. Kakšna sezona nas čaka? Petronas je podaljšal sodelovanje s Francom Morbidellijem, moštvo Honda pa je sklenilo pogodbo s Polom Espargarojem. Alex Marquez pa se bo preselil k poltovarniškemu moštvu LCR Honda.

