Italijanski tožilci vložili obtožnico proti dirkaču

Po bizarnem incidentu na dirki razreda moto2 na VN San Marina se je na tapeti znašel italijanski dirkač Romano Fenati , ki je med vožnjo zgrabil zavoro Stefana Manzija . Slednji je za trenutek izgubil ravnotežje in izgubil nadzor nad motorjem, a mu ga je na srečo uspelo ujeti.

S to potezo se je Fenati želel maščevati za dogodek pred tem, ko sta ob Manzijevem prehitevanju oba dirkača morala zaviti s steze in posledično izgubila kar nekaj mest ter ostala brez točk. Fenati je bil tako ob koncu diskvalificiran, pozneje pa je zaradi kontroverzne poteze izgubil tudi licenco za leto 2018. Tako se je odločil obesiti dirkaško opremo na klin in se posloviti od motociklizma.

A očitno se njegove težave ne bodo končale s slovesom od dirkališč. Na sodišču v Riminiju so po poročanju italijanske tiskovne agencije državni tožilci vložili obtožnico proti Fenatiju zaradi osebnega nasilja. Preiskava že poteka, so pa na tožilstvu pojasnili, da je obtožba manj resna od obtožnice poskusa umora, o kateri so prav tako razmišljali.