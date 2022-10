Sam proti vsem: Ali ima Quartararo sploh kaj možnosti za uspeh v Valencii?

Na zadnji dirki sezone v kraljevem razredu motoGP se lahko zgodi marsikaj, a jasno je, da je edini scenarij v katerem lahko aktualni prvak Fabio Quartararo naslov znova osvoji tisti v katerem na dirki v Valencii zmaga. Po kar 91 točkah prednosti mora Francoz v primerjavi s trenutno vodilnim Francescom Bagnaio nadoknaditi 23 točk zaostanka. VN Valecnie si boste ta vikend lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Sezoni glavnih akterjev v Valencii bi se lahko pogledali v ogledalo in videli svojo zrcalno podobo. Odlična prva polovica sezone Fabia Quartararoja in mizeren izkupiček Francesca Bagnaie po desetih dirkah sta napovedovala relativno preprosto obrambo prvega naslova za Francoza. A druga polovica sezone je vse postavila na glavo. Bagnaia se je spremenil v Quartararoja in še več, Francoz pa je izgubil vso samozavest in iz dirke v dirko počel vse več napak.

Bagnaia je že pred sezono veljal za največjega tekmeca Francoza, a na prvih petih tekmah se je najvišje uvrstil na peto mesto. Sledila je prva zmaga sezone v Španiji. Nato pa znova dirka brez osvojenih točk. Po dirki v Italiji se je zgodilo podobno, edina razlika je to, da sta sledili dve dirki brez izkupička. Na drugi strani je na deseti dirki sezone (v Nemčiji) Quartararo zmagal zadnjič letos. Na naslednji dirki na Nizozemskem je prejel kazen zaradi nevarne vožnje, prvič po VN Portugalske leto prej pa dirke ni zaključil. Kazen je plačal na naslednji dirki VN Velike Britanije, ki jo zaključil na osmem mestu. Obe dirki je osvojil Bagnaia in preobrat se je začel. Ta dva dogodka sta pošteno načela samozavest do tega trenutka skoraj nezmotljivega Francoza. Ta je Yamaho, ki očitno ni na ravni Ducatija do takrat edini uspešno brzdal, a kmalu so se začele njegove pritožbe in tiho nezadovoljstvo z motociklom.

icon-expand Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro in Fabio Quartararo FOTO: AP

Vse skupaj je izdalo krhko miselnost prvaka, ki je začel dvomiti v svojo sposobnost ubranitve naslova. To je bila prva težava. Na drugi strani je Italijan iz dneva v dan vse bolj rastel, prednost se je topila, težave množile in zdaj smo tu. Med Quartararojem in naslovom ne stoji zgolj Bagnaia, pa tudi ne 23 drugih naključnih dirkačev. Dejstvo je, da bo po dirkališču v Valencii poleg Bagnaie vozilo še sedem dirkačev, ki bodo brzdali Ducatije in prav nihče od njih ne bo storil ničesar kar bi ogrozilo potencialno osvojitev naslova Italijana. V ta recept dodajmo še iz dirke v dirko vse boljšega Marca Marqueza, ki se še nikoli ni ustrašil nobenega izziva in druge dirkače, ki se borijo za lastno prihodnost. Vse to preden sploh pomislimo o poškodbi prsta, ki ga bo po sezoni moral operirati.

Pred Quartararojem se nahaja skoraj nemogoča misija. A skoraj še nikoli ni zajca ujel in resnični ljubitelji motociklizma VN Valencie preprosto ne smejo zamuditi, zato smo za vas kot vedno do zdaj pripravili prenos vseh ključnih trenutkov (Kanal A in VOYO) od prvega prostega treninga pa vse do nedeljske dirke, ki bo okronala novega prvaka kraljevega razreda.