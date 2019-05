Miller kljub junaški predstavi brez stopničk: To je le še en dan učenja

Toda Marquez mu je hitro vrnil udarec in nato iz kroga v kroga le še večal prednost pred Avstralcem in drugim tovarniškim ducatijem Andreo Doviziosom za končno zmago, drugo zaporedno po odstopu na VN Amerik v Austinu. Miller je bil lahko po dirki zadovoljen zaradi zgolj 2,9 sekunde zaostanka za zmagovalcem in manj kot sekundo "minusa" za obema tovarniškima ducatijema.

Uvod v dirko razreda motoGP za VN Francije je bil povsem v znamenju končnega zmagovalca Marca Marqueza , a tudi Jacka Millerja , ki se je pogumno podal v boj s Kataloncem. Na koncu se je moral sicer zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom, a po tem, ko se je v dirko prvič po lanski VN Japonske podal iz prve vrste, ni mogel biti nezadovoljen. Štartal je odlično in zadržal tretje mesto, nato pa prehitel tudi Danila Petruccija (Mission Winnow Ducati) in Marqueza ter za dva kroga celo vodil.

Le še en dan učenja

"Ja, ja, prav gotovo. Že nekajkrat smo dirko začeli v takšnem položaju, a nikoli nismo zadržali tega oziroma vsega skupaj pripeljali do konca v takšnem slogu,"je za motogp.com na vprašanje, če je bila to ena njegovih najboljših dirk v kraljevem razredu v karieri, povedal Miller.

"Videl sem Marca, kako je šel čez ciljno črto. To je dobro, vzamem to. To je pozitivna stvar, a veste ... To je za nas le še en dan učenja. Ko sem enkrat prišel mimo Danila ‒ kar je precej težko na začetku, veste ‒, si je ogledoval Marca, a ni se zdelo, da ima takšen ritem, kakršnega smo imeli na štartu mi. Ja, ko sem enkrat prišel mimo njega, sem se približal še Marcu, nato prišel mimo Marca, morda pa sem pri tem malce preveč obrabil gumo," je z analizo nadaljeval 24-letnik.

"Nato pa, ja, ko sem enkrat prišel mimo in je videl, da ritem pada, ker sem ga postavljal jaz, se je hitro prebil nazaj mimo mene in malce smo še popustili z ritmom, a njegovega nisem mogel držati. Bil je v dobri formi,mislim, da je imel zadnjo gumo srednjo trdoto, zdelo pa se mi je, da je preprosto postajal hitrejši in hitrejši, krog za krogom. Jaz sem gledal mojo tablo, na kateri je pisalo štiri desetinke, pet desetink, šest desetink, samo desetinka na krog in zanj je bilo to dovolj."

'Ves konec tedna sem se počutil res močnega'

Petrucci se je kljub napaki vrnil v boj z Millerjem in ga prehitel v zaključku dirke, Avstralca pa je prehitel še Dovizioso. Miller ocenjuje, da mu je v boju s (pol)tovarniškima kolegoma zmanjkalo nekaj oprijema.

"Samo dva počasna ovinka, osmi in zadnji," je o tem, kje meni, da sta bila Petrucci in Dovizioso odločilno hitrejša, še povedal Miller."Samo z roba (gume, op. a.), ohranila sta svoj rob in uspela precej dobro voziti iz ovinkov. Mislil sem, da bom imel pred njima prednost pri vstopu v zadnjo šikano po zadnji ravnini in na nekaj drugih točkah. Bil sem res močen, počutil sem se res močnega ves konec tedna tukaj in izvrstno je bilo vse skupaj sestaviti na takšni dirki, kot sem že rekel. Brez napak, niti enkrat nisem šel s proge. To ti na koncu dirke definitivno pomaga, da čim bolj zmanjšaš zaostanek za vodilnim, v tem primeru Marcom."

Dvomi, da bi drugačen izbor gume spremenil razplet

Padec temperatur je v nedeljo pomenil, da so imeli dirkači kar nekaj sivih las z izbiranjem gum, večina se je odločila za mehko kombinacijo, medtem ko je "Jackass" (Osel, op. a.) dolgo časa razmišljal, če ne bi poskusil s srednjo različico zadnje gume, ki mu je na petkovih prostih treningih tako dobro služila.

"Resno sem razmišljal o tem na štartu. Ne glede sprednje gume, ker sem jo v petek uporabil in padel. A uporabil sem srednjo skozi ves prvi prosti trening in to je bil čas, ki me je na srečo v bistvu popeljal skozi Q2, na gumi sem opravil 18 krogov in res, res je bilo dobro na srednji. Resnično sem mislil, da je bila moč v primerjavi z mehkejšo večja na srednji, a je nisem uporabil na jutranjem ogrevanju,"je še dodal Miller.

"'Dovi' (Dovizioso, op. a.) jo je uporabil in rekel, da je potrebovala precej časa, da se je ogrela, mislil pa sem, da bo današnji ritem takšen, da se boš moral 'izstreliti' s štarta. Zato smo nekako potrebovali tisto hitrost s štarta in to je pomenilo, da smo na koncu prišepali domov. Ne verjamem, da bi srednja guma spremenila današnji razplet," pred naslednjo dirko v Mugellu, ki bo na sporedu 2. junija, še pravi Miller.