Šampion šampionu, Marquez o Pogačarju: Tadej je legenda kolesarstva

Dober teden dni nazaj se je Tadeju Pogačarju in ostalim članom ekipe UAE Team Emirates-XRG v Barceloni na pripravah za Dirko po Franciji pridružil tudi superzvezdnik motošporta Marc Marquez . Slovenski šampion je na Instagramu objavil fotografijo s kolesarjenja, na kateri se je znašel tudi večkratni svetovni prvak razreda MotoGP. Ob tem je v šali zapisal: "Dodatni moštveni kolega za Tour." Dirka vseh dirk je zdaj že v polnem zagonu, Marquez pa se pripravlja na jutrišnji začetek dirkaškega konca tedna v Nemčiji.

V izjavi za uradno spletno stran MotoGP je z veliko spoštovanja in občudovanja spregovoril o slovenskem superzvezdniku na drugačnem tipu kolesa. "Tadej je legenda športa, a ne samo on, celotna ekipa je izjemna. Sledil sem mu na enem od spustov, na srečo ni poganjal, ampak se je samo spuščal. Vedno je zelo lepo nekaj novega izvedeti o še eni legendi drugega športa," je povedal Marquez, ki je bil zelo laskav tudi na račun celotne ekipe UAE Team Emirates-XRG.

"Vsi so kolegialni, kar je zelo pomembno, ker Tour de France traja tri tedne. Lepo je, ko en član ekipe pomaga drugemu. Celotna izkušnja je bila zelo zanimiva," je še izjavil navdušeni devetkratni prvak.