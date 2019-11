Šampionski bratski dvojec: tudi Alex Marquez je svetovni prvak

"Ekipa mi je dejala, da naj grem uživati in slediti mojim instinktom. Moje sanje so se uresničile," je najprej dejal Alex, ki je tri leta mlajši od Marca. "Ne morete si predstavljati, kako srečen sem danes zaradi bratovega dosežka. Zaslužil si je, zelo, zelo trdo je delal. Ni lahko biti "brat od", on pa je Alex Marquez in je že osvojil dva naslova svetovnega prvaka. To je fantastičen dan," je bil vzhičen svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez , ki je na dirki za VN Malezije prav tako zasedel drugo mesto, prehitel ga je le Maverick Vinales .

"Presrečen sem, težko opišem z besedami. Zahvalil bi se vsem v moštvu za delo, ki so ga naredili v vseh teh letih in me podpirali, tudi ko stvari niso šle po načrtih. Verjeli smo v to, se borili in sedaj imamo naslov svetovnega prvaka. Živim sanje, danes bomo slavili v stilu. Čestitke mami, očetu, tudi dedek in babica sta tukaj, hvala vsem," je bil navdušen Alex, ki je postal prvi dirkač, ki je osvojil naslova v razredih moto3 (leta 2014) in moto2. Nadaljevanje se ponuja samo od sebe...