Se bo Bagnaia le pobral iz rezultatskega brezna?

Brad Binder je bil junak petkovega dogajanja v Barceloni, saj je na drugem prostem treningu postavil tudi rekord steze.
"Že v prvih kilometrih zjutraj sem ugotovil, da vse dela veliko bolje kot v preteklosti. Vse spremembe, ki smo jih naredili, so se sestavile že na Madžarskem," se mu je smejalo po koncu petkovih prostih treningov.
Močno vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez je bil četrti. "Počutim se dobro. Nisem med najhitrejšimi, a sem blizu. Bomo videli, če mi v soboto uspe narediti korak naprej. Delati moram na svojem stilu vožnje," je poudaril Španec.
Povsem drugače je bil razpoložen Francesco Bagnaia, ki je bil daleč za najboljšimi. Jasno je, da bo danes potreboval pravi mali čudež, če se bo želel na sprint dirki boriti za najvišja mesta.
"Po nedeljski dirki na Madžarskem nisem bil zadovoljen z rezultatom, a bil sem samozavesten. Danes pa sem se počutil slabo. Ne vem, zakaj. Sem na limitu, potem pa končam kot 21.," Italijan ni skrival, da ima trenutno precej težav.
