Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

Se bo Bagnaia le pobral iz rezultatskega brezna?

Barcelona , 06. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
David Stropnik , J.B.
Komentarji
0

Prvi dan dogajanja na VN Katalonije je prinesel dvojno presenečenje. Za prvega sta zaslužna KTM-ova Brad Binder in Pedro Acosta, ki sta z najboljšima časoma prostih treningov napovedala razburljivo dogajanje na današnjih kvalifikacijah. Za drugega pa je znova poskrbel neprepoznavni Pecco Bagnaia, ki nikakor ne najde prave forme. Sobotno dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, sprint dirka je na sporedu ob 14.55, pred tem so na vrsti kvalifikacije v vseh razredih.

Brad Binder je bil junak petkovega dogajanja v Barceloni, saj je na drugem prostem treningu postavil tudi rekord steze. 

"Že v prvih kilometrih zjutraj sem ugotovil, da vse dela veliko bolje kot v preteklosti. Vse spremembe, ki smo jih naredili, so se sestavile že na Madžarskem," se mu je smejalo po koncu petkovih prostih treningov. 

Močno vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez je bil četrti. "Počutim se dobro. Nisem med najhitrejšimi, a sem blizu. Bomo videli, če mi v soboto uspe narediti korak naprej. Delati moram na svojem stilu vožnje," je poudaril Španec. 

Urnik VN Katalonije
Urnik VN Katalonije FOTO: 24ur.com

Povsem drugače je bil razpoložen Francesco Bagnaia, ki je bil daleč za najboljšimi. Jasno je, da bo danes potreboval pravi mali čudež, če se bo želel na sprint dirki boriti za najvišja mesta.

"Po nedeljski dirki na Madžarskem nisem bil zadovoljen z rezultatom, a bil sem samozavesten. Danes pa sem se počutil slabo. Ne vem, zakaj. Sem na limitu, potem pa končam kot 21.," Italijan ni skrival, da ima trenutno precej težav.

VN Katalonije na Kanalu A
VN Katalonije na Kanalu A FOTO: 24ur.com
motogp vn katalonije barcelona
Naslednji članek

Prvi prosti trening v Kataloniji pripadel Pedru Acosti, popoldanski pa Binderju, Bagnaia povsem na začelju

SORODNI ČLANKI

Prvi prosti trening v Kataloniji pripadel Pedru Acosti, popoldanski pa Binderju, Bagnaia povsem na začelju

'Povratek Marqueza na vrh se lahko kosa z dosežki Michaela Jordana'

Marc Marquez: Barcelona ni ena mojih najljubših stez

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215