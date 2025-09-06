Se bo Bagnaia le pobral iz rezultatskega brezna?

Brad Binder je bil junak petkovega dogajanja v Barceloni, saj je na drugem prostem treningu postavil tudi rekord steze.

"Že v prvih kilometrih zjutraj sem ugotovil, da vse dela veliko bolje kot v preteklosti. Vse spremembe, ki smo jih naredili, so se sestavile že na Madžarskem," se mu je smejalo po koncu petkovih prostih treningov.

Močno vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez je bil četrti. "Počutim se dobro. Nisem med najhitrejšimi, a sem blizu. Bomo videli, če mi v soboto uspe narediti korak naprej. Delati moram na svojem stilu vožnje," je poudaril Španec.