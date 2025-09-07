Svetli način
MotoGP

Se bo dominanca Marca Marqueza nadaljevala na glavni dirki?

Barcelona, 07. 09. 2025

Dirkaški vikend v Barceloni je prinesel nekaj presenečenj, a ko je bilo najbolj pomembno, je ponovno zablestel Marc Marquez. Vodilni dirkač prvenstva je dobil včerajšnjo sprint dirko, na najvišjo stopničko pa bo želel stopiti tudi danes na osrednji dirki. Mu lahko kdo prekriža načrte? Preverite na Kanalu A in VOYO.

KTM-ova dirkača Brad Binder in Pedro Acosta sta v soboto z najboljšima časoma prostih treningov napovedala razburljivo dogajanje v kvalifikacijah, ki jih je nato dobil Alex Marquez. Slednjemu je bil na sprint dirki na dobri poti proti zmagi, a po dveh tretinah preizkušnje končal v pesku. Mimo je švignil njegov brat, ki je z novo zmago povišal prednost v skupnem seštevku in Ducatiju prinesel naslov konstruktorskega prvaka.

"Vesel sem za svojo zmago in Ducatijev naslov, žal pa mi je, da je Alex padel. Malce sem že obupal, saj je bil hitrejši od mene, ampak bo imel novo priložnost na nedeljski dirki," je po slavju dejal Marc Marquez, ki bo danes iz tretjega startnega položaja napadal novo zmago.

