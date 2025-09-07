Se bo dominanca Marca Marqueza nadaljevala na glavni dirki?

KTM-ova dirkača Brad Binder in Pedro Acosta sta v soboto z najboljšima časoma prostih treningov napovedala razburljivo dogajanje v kvalifikacijah, ki jih je nato dobil Alex Marquez. Slednjemu je bil na sprint dirki na dobri poti proti zmagi, a po dveh tretinah preizkušnje končal v pesku. Mimo je švignil njegov brat, ki je z novo zmago povišal prednost v skupnem seštevku in Ducatiju prinesel naslov konstruktorskega prvaka.
"Vesel sem za svojo zmago in Ducatijev naslov, žal pa mi je, da je Alex padel. Malce sem že obupal, saj je bil hitrejši od mene, ampak bo imel novo priložnost na nedeljski dirki," je po slavju dejal Marc Marquez, ki bo danes iz tretjega startnega položaja napadal novo zmago.
