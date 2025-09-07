Se bo dominanca Marca Marqueza nadaljevala na glavni dirki?

KTM-ova dirkača Brad Binder in Pedro Acosta sta v soboto z najboljšima časoma prostih treningov napovedala razburljivo dogajanje v kvalifikacijah, ki jih je nato dobil Alex Marquez. Slednjemu je bil na sprint dirki na dobri poti proti zmagi, a po dveh tretinah preizkušnje končal v pesku. Mimo je švignil njegov brat, ki je z novo zmago povišal prednost v skupnem seštevku in Ducatiju prinesel naslov konstruktorskega prvaka.