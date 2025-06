Se bo Martin v karavano vrnil na Češkem?

Motociklistična karavana razreda motoGP se iz Nizozemske seli v nemški Chemnitz, kjer bo na sporedu 11. dirkaški vikend - 11.-13. julij na Kanalu A in VOYO.

Aprilia je pred tem izdala izjavo o okrevanju Jorgeja Martina, ki je v Katarju grdo padel in utrpel predrtje popljučnice in kar 11 zlomov v rebrih. Njegova ekipa je potrdila, da aktualni svetovni prvak ne bo sodeloval na VN Nemčije – in da bodo morebitne odločitve o zasebnih testiranjih pred tem sprejete po naslednjem pregledu, ki je predviden v začetku naslednjega tedna za nadaljnjo oceno. Po Nemčiji sledi dirkače čaka boj na Češkem, kjer bi se ob dobrem okrevanju mogoče že lahko pridružil tudi Martin.