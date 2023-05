Se bo v Mugellu nadaljevala prevlada italijanskih dirkačev in Ducatija?

Italijanski motociklizem pred domačo dirko, prihodnji konec tedna bo šlo za VN Italije v Mugellu, ruši zgodovinske mejnike. VN Francije v Le Mansu je poskrbela za nove zgodovinske podvige. Vse od leta 2006 se ni zgodilo, da bi na prvih petih dirkah kar štirikrat na najvišjo stopničko zmagovalnega odra splezal – Italijan. Takrat so bili v paddocku dirkači, kot so Valentino Rossi, Loris Capirossi in Marco Melandri. Tokrat pa gre za Francesca Bagnaio in Marca Bezzecchija. In prihodnji teden v Mugellu bosta spet lahko (s)pisala. Dirka bo na sporedu 11. junija. Vse v prenosu na Kanalu A in VOYO.

