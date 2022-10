Se je Quartararo že vdal? 'Težko bo'

" Pred nami je zares zahtevno delo. Ne bom pa še rekel nemogoče, ker bi s tem pokazal, da v naslov ne verjamem več. Je pa res, da razpleta ne bomo krojili sami, pač pa nam morajo na roko iti še nekatere druge stvari ," je v pogovoru za Corriere Dello Sport opazil Quartararo, ki na zadnjih dirkah, prav takrat ko je bilo najbolj potrebno v sezoni, ni več našel šampionske forme in po veliki točkovni zalogi, ki je pred Francescom Bagnaio v določenem trenutku znašala kar 91 točk, je sedaj v poziciji nekoga, ki lovi ... "14 točk in dve dirki. Ne zdi se nemogoče, a čaka nas težko delo, saj bodo mnogi delali v korist Ducatija ," je prepričan aktualni motociklistični šampion, ki ima v lepem spominu dirkališče v Sepangu.

" Tu sem se vedno dobro počutil, pa tudi lepo izkušnjo imam za sabo, ko smo v začetku leta naredili odličen test, ki nam je zelo pomagal na začetku in v nadaljevanju sezone ," se spominja lepih dni v tekmovalni sezoni 22-letni Francoz, ki pa je v zadnjih preizkušnjah le še bleda senca tistega prepričljivega in neustrašnega dirkača z začetka sezone.

"Rad bi povrnil veselje do dirkanja, ki se je malo izgubilo v zadnjem času. Če bom srečen na dirkalniku, potem bom tudi hiter in posledično v igri za najvišja mesta," je italijanskemu športnemu časniku zatrdil Quartararo, ki ima pred VN Malezije le en cilj: "Da se sezona oz. borba za naslov preloži na zadnjo dirko. Verjetno bi vsi ljubitelji motociklizma, razen navijačev Ducatija in Bagnaie, podpisali kaj takega," se je malce pošalil dirkač Yamahe. "Ničesar ne želim prehitevati in bom šel korak po korak. Moj cilj je, da v Sepangu Bagnaii ukradem nekaj točk prednosti. Koliko? Čim več, seveda," je pogovor zaključil Fabio Quartararo.