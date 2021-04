Se je Rossi dotaknil dna? 'Iskreno, pričakoval sem več!'

Valentino Rossi ima po uvodnih dveh dirkah sezone v Katarju na svojem kontu štiri točke, in sicer s prve dirke, ko je vpisal 12. mesto. Rossi je tako sezono začel izjemno skromno, že dolgo ni bil tako nizko, dejstvo pa je, da se težave za Italijana, ki je nazadnje zmagal v Assnu leta 2017, vlečejo že dalj časa, vse skupaj pa naj bi bilo povezano s preveliko obrabo gum. "To se dogaja že od Barcelone 2019 na testih, ko je Yamaha naredila določene spremembe, in od takrat imamo veliko težav z gumami," je razloge za slabše predstave v zadnjih letih iskal Rossi.

"Dobro sem startal, toda v prvih krogih nisem bil dovolj hiter. Nato sem držal ritem pod 1:55 na krog. Toda težava je ta, da so vsi zelo hitri, vsi motocikli so konkurenčni. Ko startaš iz ozadja, je tako vselej težko napredovati,"je še potarnal 42-letni Italijan, sicer daleč najstarejši dirkač v karavani. "V petek in soboto sem bil zelo počasen. V soboto zvečer smo se odločili narediti nekaj sprememb in lahko sem vozil boljše na dirki. Tako da je nekaj malega tolažbe, toda iskreno sem pričakoval, da bom zaključil v skupini, v kateri je bil tudi Franco Morbidelli (12. mesto, op. a.), za katerega sem sicer mislil, da bo vozil s tistimi v ospredju," je zaključil Rossi.