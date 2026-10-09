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MotoGP

Se lahko Marc Marquez znebi prekletstva steze v Mandaliki?

Mandalika, 09. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Pred devetkratnim motociklističnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom je bržkone ena izmed odločilnih dirk v zaključku letošnje sezone. S stezo v Mandaliki se izkušeni katalonski dirkač še ni "spoprijateljil", na vseh štirih dozdajšnjih preizkušnjah za VN Indonezije namreč dirk(e) sploh ni dokončal. Bo tokrat vendarle drugače?

Po zadnji zmagi prejšnji konec tedna na dirki za VN Bahrajna Marc Marquez za še vedno vodilnim v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v kraljevem razredu MotoGP Jorgejem Martinom zaostaja za vsega dve točki.

"Mrtvi tek" med rojakoma za naslov svetovnega prvaka v iztekajoči se sezoni 2026 se tako nadaljuje. A tokratna dirka za VN Indonezije za 33-letnega Katalonca morda prihaja v najbolj neugodnem trenutku. Čeprav se nahaja v odlični formi, starejši od bratov Marquez na stezo v Mandaliki nima lepih spominov.

To prizorišče namreč velja za eno njegovih najbolj nesrečnih v karieri, saj so ga v štirih izvedbah (od leta 2022 do 2025) spremljale same poškodbe, padci in tehnične okvare. Leta 2022 je med jutranjim ogrevanjem pred glavno dirko doživel grozljiv padec s premetom. Zaradi pretresa možganov in ponovitve diplopije (dvojnega vida) na nedeljski dirki sploh ni štartal. 

Leto pozneje, torej 2023, se je konec tedna v Indoneziji končal z ničlo, saj je odstopil tako na sobotni sprinterski kot na glavni nedeljski dirki. Leta 2024 mu je sobota prinesla edini pravi obliž na rano, ko je na sprintu osvojil tretje mesto. V nedeljo pa je imel znova smolo, saj mu je sredi dirke razneslo motor.

Marc Marquez za trenutno vodilnim v skupnem seštevku prvenstva razreda MotoGP Jorgejem Martinom zaostaja za vsega dve točki.
Marc Marquez za trenutno vodilnim v skupnem seštevku prvenstva razreda MotoGP Jorgejem Martinom zaostaja za vsega dve točki.
FOTO: MotoGP

Kot sveže okronani svetovni prvak za lansko sezono 2025 je na sprintu osvojil 6. mesto. Na glavni nedeljski dirki pa ga je že v prvem krogu zbil Marco Bezzecchi. Marquez je ob tem utrpel poškodbo rame, zaradi katere je moral celo predčasno zaključiti omenjeno sezono.

Negativne tradicije so zato, da se (z)rušijo. Ali se bo starejši Marquez vendarle znebil prekletstva steze v Mandaliki, je vprašanje, na katerega bomo dobili odgovor prihajajoči konec tedna.

Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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